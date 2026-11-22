Bàn giao nhà cho bà Trần Ngọc Hà.

Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ xã Tri Tôn tổ chức trao 2 căn nhà cho hộ bà Trần Ngọc Hà (sinh năm 1974, ngụ ấp Tô Thủy) và ông Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1954, ngụ ấp 5).

Mỗi căn nhà có diện tích 32m², nền lát gạch men, vách và mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, do bà Nguyễn Thị Thu Em (cô Năm Nhất Nương) vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và nhà tài trợ còn trao quà chúc mừng các gia đình có nhà mới.

Hoạt động được thực hiện hưởng ứng chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”.