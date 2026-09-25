Tri Tôn tiếp nhận 82 đơn vị máu từ người tình nguyện

Ban Tổ chức thu được 82 đơn vị máu từ tình nguyện viên.

Số máu tiếp nhận, loại 350ml/đơn vị, được chuyển về Khoa Huyết và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Ngày 25/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND xã Tri Tôn, Hội Chữ thập đỏ xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2, với chủ đề “80 ngày hành động vì cộng đồng”.