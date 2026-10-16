Tri Tôn, Ô Lâm và Cô Tô hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã an toàn khu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 16/10, đoàn khảo sát tỉnh An Giang làm việc với ba xã Tri Tôn, Ô Lâm và Cô Tô về hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã an toàn khu năm 2026.

Theo hồ sơ, xã Tri Tôn có 26 Mẹ Việt Nam anh hùng, 237 liệt sĩ, 159 thương binh, bệnh binh và 12 cán bộ cách mạng bị địch bắt tù đày. Xã Ô Lâm có 24 Mẹ Việt Nam anh hùng, 231 liệt sĩ, 126 thương binh, bệnh binh và 1.336 người có công với cách mạng. Xã Cô Tô có 14 Mẹ Việt Nam anh hùng, 105 liệt sĩ và 20 thương binh, bệnh binh.

Những số liệu này phản ánh sự đóng góp, hy sinh của quân và dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, góp ý bổ sung tư liệu lịch sử và tài liệu minh chứng. Đoàn cũng khảo sát thực tế các địa chỉ đỏ, di tích và địa điểm có ý nghĩa lịch sử cách mạng để kiểm chứng thông tin, đánh giá tính xác thực của hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, bổ sung tư liệu, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đầy đủ, chính xác và có cơ sở khoa học trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận.