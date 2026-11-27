Khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Chiều 27/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Tôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.

Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng quy trình, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác huấn luyện đạt gần 100% chỉ tiêu; các mặt công tác Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, xã tổ chức hoàn thành tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục duy trì trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp lực lượng công an, quân sự và kiểm lâm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị các điều kiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Dịp này, UBND xã Tri Tôn khen thưởng 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.