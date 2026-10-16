Tri Tôn hỗ trợ đoàn viên xây dựng nhà Tình nghĩa

Bàn giao nhà và tặng quà cho đoàn viên Chau Vanh Năc.

Chiều 16/10, tại ấp Tô Trung, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Xã đoàn Tri Tôn tổ chức trao nhà Tình nghĩa cho đoàn viên Chau Vanh Năc.

Căn nhà có diện tích 36m², kết cấu vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch men, hoàn thành sau hơn một tháng thi công. Tổng kinh phí xây dựng 116 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên BIDV hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Dịp này, Tỉnh đoàn An Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Tôn trao tặng nhiều phần quà cho gia đình.