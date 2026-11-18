Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ làm việc tại UBND xã Tri Tôn.

Sáng 18/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Giảng viên cao cấp Viện Mekong, Trường Đại học Cần Thơ, dẫn đầu đoàn giảng viên và sinh viên trong nước, quốc tế đến làm việc với UBND xã Tri Tôn.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, kết quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Vụ hè thu năm 2026, xã gieo trồng 4.041/4.160 ha, đạt hơn 97% kế hoạch. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã, trong đó Hợp tác xã Lộc Phát 1 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra nông sản.

Địa phương đang triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích khoảng 489/629 ha theo kế hoạch; đồng thời thực hiện các chương trình khuyến nông, xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP.

Trao đổi tại buổi làm việc, các sinh viên tìm hiểu tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái; tác động của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đối với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu. Các nội dung về sinh kế, giảm nghèo, duy tu công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển sản phẩm OCOP cũng được đặt ra.

Đoàn công tác Trường Đại học Cần Thơ khảo sát các mô hình nông nghiệp xã Tri Tôn.

Sau buổi làm việc, đoàn tham quan, khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại ấp Tô Thuận; tìm hiểu thực tế tại các công trình thủy lợi, hồ chứa nước Soài Chek và hồ Soài So. Đây là những công trình phục vụ tích trữ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.