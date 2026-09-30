Tri Tôn dự kiến xây 58 căn nhà trong chương trình “Tết Quân - Dân” 2028

Đoàn khảo sát trường học có nhu cầu sửa chữa.

Ngày 30/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh khảo sát các công trình, phần việc dự kiến thực hiện trên địa bàn xã Tri Tôn, mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2028.

Dự kiến, chương trình sẽ xây dựng 58 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; sửa chữa, xây mới, nâng cấp 8 tuyến đường giao thông nông thôn; thực hiện 21 đoạn đường thắp sáng đường quê; sửa chữa, nâng cấp 4 trường học.

Bên cạnh các công trình, chương trình sẽ thăm hỏi, tặng quà các chùa Nam tông Khmer, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; tổ chức các hoạt động chỉnh trang nông thôn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Thượng tá Lê Thanh Nhàn phát biểu tại buổi khảo sát.

Thượng tá Lê Thanh Nhàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đề nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” xã Tri Tôn tiếp tục rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, hoàn chỉnh các nội dung, phần việc đề xuất; ưu tiên những công trình thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2028.