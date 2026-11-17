Dự án nâng cấp chợ Tri Tôn dự kiến thi công trong 45 ngày.

Ngày 17/11, UBND xã Tri Tôn phối hợp đơn vị thi công tổ chức bàn giao mốc để triển khai dự án nâng cấp, cải tạo chợ Tri Tôn.

Dự án thực hiện trong khuôn viên chợ hiện hữu, trên tổng diện tích xây dựng hơn 1.026m², gồm khoảng 594m² mái che và 432m² nhà lồng chợ. Khu nhà lồng được thiết kế 64 sạp kinh doanh, phục vụ nhu cầu buôn bán của các hộ tiểu thương.

Công trình tập trung xây dựng hệ thống mái che kiên cố, nâng cấp, cải tạo nhà lồng chợ thịt và chợ cá, đồng thời lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước. Thời gian thi công dự kiến 45 ngày.

Sau khi hoàn thành, công trình góp phần cải thiện điều kiện kinh doanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy và đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.