Tri Tôn chúc thọ, mừng thọ 505 người cao tuổi

Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi xã Tri Tôn.

Ngày 1/10, UBND xã Tri Tôn tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), kết hợp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn.

Tại buổi lễ, UBND xã mừng thọ 105 cụ tròn 70 tuổi. Các cụ được trao giấy mừng thọ, tiền mặt và quà tặng, thể hiện sự trân trọng của địa phương đối với những đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng gia đình và cộng đồng.

Trong tổng số 505 cụ được chúc thọ, mừng thọ năm 2026, có 227 cụ 70 tuổi, 169 cụ 75 tuổi, 67 cụ 80 tuổi, 36 cụ 85 tuổi, 4 cụ 95 tuổi và 1 cụ trên 100 tuổi.

Khám, tư vấn các bệnh về mắt cho người cao tuổi.

Cùng ngày, UBND xã Tri Tôn phối hợp Hội Người cao tuổi xã và Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang khám, kiểm tra thị lực và tư vấn các bệnh về mắt cho 105 cụ tròn 70 tuổi, với tổng kinh phí 45 triệu đồng do Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang hỗ trợ.