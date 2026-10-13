Tri Thức - Znews lần thứ 2 được phường Cầu Giấy biểu dương đơn vị tiêu biểu

Lãnh đạo phường Cầu Giấy trao giấy khen biểu dương cho đại diện Tạp chí Tri Thức - Znews. Ảnh: Văn Tiến.

Ngày 13/10, phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026).

Tại hội nghị, Tri Thức - Znews vinh dự là một trong 66 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được phường Cầu Giấy biểu dương và tặng giấy khen, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và Thủ đô.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Tri Thức - Znews nhận được vinh dự này.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, cho biết trên địa bàn phường hiện có hơn 7.000 doanh nghiệp và hơn 6.000 hộ kinh doanh đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Cầu Giấy hiện có dân số khoảng 100.000 người. Như vậy, bình quân cứ 8 người dân lại có một doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết trong bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động thích ứng, đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng.

Tính đến đầu tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt 36.797 tỷ đồng. Nếu loại trừ phần thuế các doanh nghiệp lớn nộp về TP Hà Nội, phường Cầu Giấy đã thu được 9.756 tỷ đồng ngân sách, tương đương gần 105% dự toán thành phố giao. Trong đó, phần lớn nguồn thu trên địa bàn đều đến từ lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Ngoài quy mô kinh tế nổi bật, ông Phương cũng chia sẻ thế mạnh của phường Cầu Giấy trong lĩnh vực giáo dục khi có nhiều trường đại học, học viện hoạt động trên địa bàn phường.

Xác định sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương, lãnh đạo phường Cầu Giấy khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kỷ cương, trách nhiệm, phục vụ; thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, lãnh đạo phường đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh, quan tâm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tiến.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cũng chia sẻ về dự án xây dựng không gian kết hợp văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, ẩm thực và kinh tế đêm tại phố Thành Thái. Theo định hướng xây dựng, phố Thành Thái không chỉ là tuyến phố đi bộ mà sẽ hình thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa chức năng, kết hợp văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng.

Với mong muốn xây dựng và phát triển không gian mới, ông Ngô Ngọc Phương kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường cùng đề xuất phương án tổ chức, mô hình vận hành và hình thức phối hợp phù hợp, cùng xây dựng phố đi bộ Thành Thái trở thành không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc.