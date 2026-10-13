'Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 cho biết, theo kế hoạch, tại lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tới, tỉnh sẽ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà".

Đây là một trong những điểm nhấn của Festival năm nay, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề "Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà", gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Phát biểu tại họp báo quốc tế giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, trà không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn kết tinh tri thức bản địa, truyền thống canh tác và văn hóa cộng đồng.

Qua cây chè, bạn bè quốc tế có thể hiểu thêm về bản sắc Việt Nam cũng như định hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Việc ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần tôn vinh, bảo tồn và trao truyền tri thức qua nhiều thế hệ, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu nông sản mà còn giàu di sản và bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival, Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa trà, xúc tiến thương mại và trải nghiệm tại 5 vùng chè gồm Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc.

Du khách, chuyên gia và đối tác có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, quy trình chế biến, nghệ thuật pha và thưởng trà, cùng những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Đáng chú ý, Festival còn hướng tới kết nối di sản với phát triển kinh tế. Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề "Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu", dự kiến tổ chức ngày 31/10, sẽ tập trung trao đổi về phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao di sản “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên”.

Tỉnh cũng dự kiến giới thiệu mã nhận diện thương hiệu "Chè Thái Nguyên", hướng tới ứng dụng công nghệ trong nhận diện, truy xuất và kết nối giá trị sản phẩm.

Thông qua Festival, Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị di sản trà, gắn bảo tồn tri thức truyền thống với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa thương hiệu "Chè Thái Nguyên" vươn xa hơn trên thị trường.