'Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên' được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" dự kiến sẽ được công bố trong tối ngày 30-10, tại Lễ Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ hội Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Thu hái chè ở vườn chè cổ thụ Đồng Phúc.

Kinh nghiệm tri thức trồng và chế biến chè, thực hành di sản có trên phạm vi phân bố khắp trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu ở 5 vùng chè trọng điểm gồm: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài, Đồng Phúc.

Đặc biệt, xã Đồng Phúc sở hữu quần thể 740 cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trong đó có 12 cây đã được chính thức ghi danh vào danh mục Cây Di sản Việt Nam. Những dữ liệu mới đã khẳng định cây chè trên đất Thái Nguyên là một trong những sinh thể có bề dày lịch sử.

Việc ghi danh"Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể trong dịp Fesival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 góp phần vinh danh giá trị chè Thái Nguyên,tạo cơ sở cho việc bảo tồn, phát huy giá trị tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống gắn với cây chè.