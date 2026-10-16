Trí thức trẻ mong được trao cơ hội phát triển

TS Lê Thị Thúy (khoa Sinh học, trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội), thành viên Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, cho biết, điều chị cảm nhận rõ nhất sau cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10 là sự quan tâm, lắng nghe và kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ.

Là giảng viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chị nhận thấy sinh viên hiện có nhiều ý tưởng, năng lực và mong muốn đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực, người trẻ vẫn gặp khó khăn về điều kiện, nguồn lực và cơ hội thử sức.

TS Lê Thị Thúy (khoa Sinh học, trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội).

Theo TS Lê Thị Thúy, điều chị trăn trở là làm thế nào để truyền cảm hứng cho sinh viên, giúp các bạn nhận ra thế mạnh, tự tin đề xuất ý tưởng và có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Ngoài kiến thức trên giảng đường, sinh viên cần được trải nghiệm thực tế, tham gia nghiên cứu khoa học và học hỏi từ cả những lần chưa thành công.

Chị kỳ vọng, những ý kiến tại cuộc đối thoại sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện để sinh viên và các nhà khoa học trẻ hiện thực hóa ý tưởng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Với bản thân chị, cuộc đối thoại cũng là nguồn động viên và lời nhắc nhở về trách nhiệm của người làm giáo dục. TS Lê Thị Thúy cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực trong giảng dạy, nghiên cứu, đồng hành cùng sinh viên, góp phần tạo môi trường để các bạn được tin tưởng, thử sức và phát huy khả năng.

TS Nguyễn Tuấn Anh (trường ĐH Công đoàn) cho rằng, cần mở rộng cơ hội tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ cho thanh niên dân tộc thiểu số, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo anh, khoảng cách phát triển giữa thanh niên các vùng miền không chỉ nằm ở điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng mà còn thể hiện ở khả năng tiếp cận tri thức số, công nghệ mới và ngoại ngữ.

TS Nguyễn Tuấn Anh (trường ĐH Công đoàn).

“Tôi mong rằng, mỗi thanh niên dân tộc thiểu số, dù sinh sống ở vùng sâu, vùng xa hay khu vực biên giới, đều có cơ hội học ngoại ngữ, sử dụng AI và tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại. Không nên để nơi sinh sống trở thành giới hạn đối với khát vọng phát triển của người trẻ”, TS Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Anh cho rằng, giáo dục AI cần vượt ra ngoài việc hướng dẫn sử dụng công cụ, tập trung phát triển tư duy phản biện, năng lực tự học, khả năng sáng tạo và ý thức sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Ngoại ngữ cũng cần được coi là phương tiện để thanh niên tiếp cận tri thức toàn cầu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Để làm được điều này, TS Nguyễn Tuấn Anh kỳ vọng, các chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số sẽ được triển khai thiết thực thông qua học liệu số miễn phí, nền tảng học ngoại ngữ phù hợp, các khóa đào tạo kỹ năng AI và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp với tổ chức xã hội.

“Đầu tư cho năng lực số và ngoại ngữ của thanh niên dân tộc thiểu số không đơn thuần là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho công bằng cơ hội, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước”, anh nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của hai nhà khoa học, để phát huy tiềm năng của thanh niên, bên cạnh khơi dậy khát vọng, cần tạo điều kiện để người trẻ học tập, nghiên cứu, trải nghiệm và tiếp cận tri thức mới. Các chương trình hỗ trợ cần hướng đến nhu cầu thực tế, đặc biệt với những nhóm còn hạn chế về nguồn lực và cơ hội.

Cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ là dịp để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp về học tập, việc làm, chuyển đổi số. Những ý kiến từ các trí thức trẻ cho thấy kỳ vọng về các chính sách cụ thể, giúp người trẻ phát huy năng lực, mở rộng cơ hội phát triển và đóng góp cho đất nước.