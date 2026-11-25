Nhiều nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, nhà quản lý, nhà nghiên cứu được trao đổi, chia sẻ tại diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò xung kích của đội ngũ trí thức trẻ thành phố Huế trong việc hiện thực hóa mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Đây còn là sự kiện để trí thức trẻ công bố các nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công nghệ mới có khả năng ứng dụng thực tiễn vào đời sống đô thị Huế; trao đổi, chia sẻ tri thức, ý tưởng sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn.

Chia sẻ tại diễn đàn, các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả đồng quan điểm, trí thức trẻ Huế không hề thiếu ý tưởng, chuyên môn và sự nhiệt huyết. Tuy nhiên, để những sáng kiến này không dừng lại ở mức độ thử nghiệm hay nằm trong các báo cáo khoa học đòi hỏi cần sự tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trẻ trong và ngoài nước tạo mạng lưới kết nối giữa Nhà khoa học trẻ - Chính quyền - Doanh nghiệp.

Các diễn giả trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm, hành trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến các bạn trẻ.

Để giải đáp những vấn đề trên, tại diễn đàn, các nhà khoa học trẻ, diễn giả, nhà quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm và tập trung thảo luận sâu vào 3 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, làm thế nào để mở rộng quy mô các mô hình ứng dụng đã chứng minh được hiệu quả? Ví dụ như việc mở rộng số hóa 3D cho toàn bộ Quần thể di tích; hoặc nhân rộng mô hình tầm soát sức khỏe tâm lý cho toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Thứ hai, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố những cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt để "đặt hàng" lực lượng trí thức trẻ, tạo môi trường thử nghiệm cho các sáng kiến công nghệ mới.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, nơi doanh nghiệp đóng vai trò bệ đỡ tài chính và công nghệ, chính quyền tạo hành lang pháp lý, còn trí thức trẻ là động lực sáng tạo cốt lõi. Để qua đó phát huy vai trò trí thức trẻ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho đô thị di sản Huế và thu hút, giữ chân nhân tài khoa học công nghệ.