Tri thức mở hướng làm giàu cho nông dân

Anh Tống Văn Viện cùng các thành viên HTX nông sản Phú Lương livestream quảng bá, bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên nền tảng số.

Đến xã Hợp Thành những ngày này, có thể thấy những thay đổi trong cách tổ chức sản xuất của một bộ phận người dân. Một trong những người đi đầu trong việc thay đổi cách làm là anh Tống Văn Viện, người luôn trăn trở với câu hỏi: “Vì sao bà con mình làm lúa, làm chè vất vả quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo?”.

Thấy phương thức canh tác cũ cho năng suất chưa cao, trong khi chi phí vật tư lớn, anh Viện quyết tâm tìm hướng đi mới. Nhận thấy xu hướng thị trường đang đòi hỏi khắt khe về chất lượng và độ an toàn, anh chủ động tìm hiểu công nghệ, chuẩn hóa quy trình canh tác hữu cơ, rồi liên kết các hộ dân trong vùng cùng làm.

Một trong những cách làm được anh chú trọng là tận dụng phụ phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn. Toàn bộ phụ phẩm từ quá trình chế biến nông sản, trước đây chưa được tận dụng hiệu quả, nay được thu gom, xử lý bằng chế phẩm sinh học để làm phân bón hữu cơ.

Anh Viện chia sẻ: Thấy bà con nông dân làm rất vất vả mà năng suất từ cây chè, cây lúa không cao nên tôi quyết tâm đi học hỏi, tìm tòi. Giải pháp thuần tự nhiên từ kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm tối đa chi phí phân bón đầu vào, nâng tầm chất lượng cho hạt gạo, búp chè bản địa mà còn tạo nên một không gian sinh thái an toàn cho chính người sản xuất và người tiêu dùng.

Cùng với thay đổi phương thức sản xuất, anh Viện chú trọng tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông sản. Nhờ chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, nông sản của hợp tác xã do anh liên kết đã có thêm kênh tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương

Tại xã Đức Lương, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đang thay đổi cách trồng và chăm sóc rừng của người dân. Thay vì chủ yếu trồng rừng theo kinh nghiệm, người dân được hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật để phát triển rừng gỗ lớn, nâng cao giá trị gỗ khi khai thác.

Nhờ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và tỉa cành, toàn bộ 96ha rừng gỗ lớn của 51 hộ và nhóm hộ tại Đức Lương đã và đang sinh trưởng, phát triển vượt trội.

Theo đánh giá của các hộ tham gia, việc áp dụng kỹ thuật trong lựa chọn giống, bố trí mật độ và chăm sóc giúp cây sinh trưởng tốt, thân thẳng, hạn chế sâu bệnh. So với rừng gỗ nhỏ khai thác theo chu kỳ ngắn, rừng gỗ lớn có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Lãnh đạo Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cành cho anh Nguyễn Văn Nam (xóm Phúc Tân, xã Đức Lương).

Anh Trần Văn Nam, người trồng rừng tại xã Đức Lương, phấn khởi cho biết: Trước đây làm rừng chủ yếu theo thói quen, thấy người ta trồng thì mình trồng. Giờ có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn từ khâu chọn giống, mật độ trồng cho đến cách chăm sóc, rừng phát triển khác hẳn. Cây khỏe, thân thẳng, đường kính tăng nhanh. Làm rừng có kiến thức khoa học vừa nhàn hơn lại cho thu nhập cao vượt trội, giúp bà con yên tâm gắn bó lâu dài với rừng.

Để việc ứng dụng tri thức, khoa học kỹ thuật được mở rộng, Hội Nông dân các cấp tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn hội viên. Mối liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông) là một trong những điều kiện để nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Hội Nông dân tỉnh xác định việc “tri thức hóa nông dân” là khâu đột phá để hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ số, xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn và kết nối thị trường. Hội sẽ luôn là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng bà con biến tri thức thành sức mạnh để làm giàu bền vững trên chính quê hương mình.