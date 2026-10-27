Trí Phải cần quyết liệt phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể

Tính đến nay, hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn xã phát triển ổn định với 40 doanh nghiệp và 512 hộ kinh doanh cá thể. Các đơn vị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, thương mại, dịch vụ, thu mua thuỷ hải sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và các ngành nghề dịch vụ khác.

Đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với UBND xã Trí Phải.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Trung Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Trí Phải, 9 tháng qua, xã mới thành lập được 8 doanh nghiệp, đạt khoảng 47% kế hoạch. Mặc dù xã đã tổ chức 4 cuộc họp với các hộ kinh doanh để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, nhưng kết quả vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 11 hợp tác xã với 904 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 24,7 tỷ đồng. Đồng thời có 15 tổ hợp tác với 581 hộ thành viên. Trong đó, 8 hợp tác xã đang hoạt động với 845 thành viên và 3 hợp tác xã ngừng hoạt động.

Có thể thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn nhất định. Tiêu biểu là số lượng doanh nghiệp trên địa bàn còn ít, quy mô hoạt động nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể, chưa mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Phần lớn các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Trung Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Trí Phải, báo cáo tình hình phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Trước những khó khăn của địa phương, tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Trí Phải, kiến nghị tạo điều kiện, giới thiệu các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào địa bàn xã để tạo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, lao động, pháp luật doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp; cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ trực tiếp, gặp gỡ, trao đổi với hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Thánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại buổi làm việc.

Trước những kiến nghị của địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Thánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho rằng xã cần có kế hoạch cụ thể trong phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời phân công rõ người, rõ việc và theo dõi sát tiến độ thực hiện. Địa phương phải có sự vào cuộc quyết liệt mới có thể kỳ vọng đạt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Thịnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, đồng chí Lê Hồng Thịnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chia sẻ, xã cần thống kê và phân loại các hộ kinh doanh cá thể thành từng nhóm. Theo đó, đối với nhóm có khả năng phát triển lên doanh nghiệp, cần tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục có giải pháp thúc đẩy hợp tác xã điểm và hợp tác xã vệ tinh, cũng như đánh giá lại toàn bộ năng lực của các hợp tác xã còn lại. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với xã để tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tai buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể là hai loại hình rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, xã phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, đồng thời có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp.

Xã Trí Phải phải tận dụng tối đa từng lợi thế, từng nhiệm vụ để cùng với các sở, ngành và tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số; tập trung thực hiện và hoàn thiện quy hoạch, kiện toàn hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân./.