Trì hoãn phẫu thuật 3 năm, người phụ nữ nhiễm trùng huyết, áp xe cột sống

Bệnh nặng vì sợ phẫu thuật

Từ một bệnh lý cột sống đã được chỉ định phẫu thuật nhưng trì hoãn điều trị, bà N.T.T., 62 tuổi, ở Vĩnh Long, nhập Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng nặng: yếu liệt hai chi dưới, sức cơ chỉ còn 2/5, kèm rối loạn cơ vòng, không tự chủ đại tiểu tiện.

Theo bệnh sử, khoảng 3 năm trước, bà T. từng được thăm khám và được bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh chỉ định phẫu thuật điều trị bệnh lý cột sống. Tuy nhiên, do lo ngại phẫu thuật, người bệnh đã trì hoãn điều trị.

Sau thời gian kéo dài, bệnh diễn tiến phức tạp. Kết quả MRI cột sống thắt lưng ghi nhận ổ áp xe ngoài màng cứng chèn ép các cấu trúc thần kinh, đồng thời có áp xe cơ thắt lưng chậu hai bên.

Hình ảnh tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng. Kết quả cấy vi khuẩn xác định tác nhân là E. coli. Người bệnh còn mắc nhiều bệnh nền gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, loãng xương và suy tuyến thượng thận mạn, khiến việc kiểm soát nhiễm trùng và chuẩn bị điều trị trở nên khó khăn hơn.

Điều trị từng bước để kiểm soát nhiễm trùng

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh nhận định, đây là trường hợp nhiễm trùng nặng, có tổn thương thần kinh và nhiều bệnh nền, cần được xử trí theo chiến lược từng bước.

Trước tiên, người bệnh được hồi sức và điều trị nội khoa tích cực, kiểm soát đường huyết, điều chỉnh các rối loạn toàn thân và sử dụng kháng sinh theo kết quả cấy vi khuẩn nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Khi tình trạng toàn thân và nhiễm trùng bước đầu ổn định, ê-kíp tiến hành phẫu thuật giải ép, làm sạch và dẫn lưu ổ áp xe. Đồng thời, các bác sĩ cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt vùng thắt lưng – cùng qua đường sau, qua lỗ liên hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Trong quá trình mổ, ê-kíp gặp nhiều khó khăn do mô viêm dính, rễ thần kinh phù nề, nền xương loãng và chảy máu nhiều. Các bác sĩ phải lấy bỏ tổ chức viêm nhiễm, làm sạch ổ mủ, giải phóng các cấu trúc thần kinh và cố định cột sống.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị kháng sinh và theo dõi sát. Hiện vết mổ đã lành. Sức cơ hai chi dưới vẫn ở mức 2/5, nhưng người bệnh đã có thể tự ngồi vững với áo nẹp hỗ trợ và bắt đầu tập đứng, tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khuyến cáo, bệnh lý cột sống cần được đánh giá và theo dõi đúng chuyên khoa. Khi đã có chỉ định phẫu thuật, người bệnh không nên tự ý trì hoãn hoặc kéo dài điều trị mà không tái khám.

Đặc biệt, người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng cao hơn.

Bác sĩ kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cảnh báo không chủ quan khi bệnh lý cột sống xuất hiện dấu hiệu thần kinh

Yếu hoặc liệt chi dưới.

Rối loạn cơ vòng, không tự chủ đại tiểu tiện.

Có bệnh nền như đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch.

Khi đã có chỉ định phẫu thuật, cần trao đổi với bác sĩ thay vì tự ý trì hoãn hoặc ngừng theo dõi.

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