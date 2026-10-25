Trì hoãn khám sức khỏe để ưu tiên lo cho gia đình, nhiều người hối không kịp

Giữa tiếng bàn phím gõ lách cách cùng thông báo tin nhắn dồn dập, chị Lan (38 tuổi, Hà Nội) vẫn tranh thủ tạt qua chợ mua mớ rau rồi vội về chia thuốc huyết áp cho mẹ. Là trụ cột tài chính trong nhà, quỹ thời gian của chị luôn trong tình trạng cạn kiệt. Mỗi lần được người thân khuyên đi kiểm tra sức khỏe, chị chỉ cười trừ, tự nhủ chờ qua mùa quyết toán vì ngại tốn thời gian và chi phí.

Cách chị Lan chặc lưỡi bỏ qua những cơn mệt mỏi không còn là câu chuyện riêng lẻ. Đây đang trở thành thực trạng chung của những người gánh trên vai hai đầu trách nhiệm: vừa nuôi dạy con nhỏ vừa phụng dưỡng cha mẹ già. Giữa vô vàn áp lực mưu sinh, việc trì hoãn đến bệnh viện dần biến thành thói quen của hàng triệu người.

Anh Minh (42 tuổi, TP.HCM) cũng từng cố quên đi những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị suốt nhiều tháng chỉ vì bận rộn với các ca trực và mối lo tích lũy tiền học cho con, tiền thuốc cho bố. Anh nghĩ đơn giản đó chỉ là tình trạng đau dạ dày do áp lực công việc. Chỉ đến khi gục ngã ngay tại bàn làm việc, kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển, anh và cả gia đình mới bàng hoàng.

Trường hợp của anh Minh là hồi chuông cảnh tỉnh cho xu hướng xem nhẹ sức khỏe bản thân của nhiều người trưởng thành. Vì sự hy sinh thầm lặng cho người thân, họ vô tình bỏ quên việc chăm sóc chính mình, biến những mầm bệnh chớm nở thành hiểm họa khôn lường.

Một người dân kiểm tra sức khoẻ tại cơ sở y tế Hà Nội. (Ảnh minh hoạ: Sở Y tế Hà Nội)

Trên thực tế, áp lực chăm sóc gia đình khiến nhiều phụ nữ gác lại sức khỏe của chính mình. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), phụ nữ Việt Nam dành trung bình 20,2 giờ mỗi tuần cho việc nhà và chăm sóc người thân, gần gấp đôi mức 10,7 giờ của nam giới.

Từ áp lực đó, việc lùi lịch khám bệnh trở thành câu chuyện quen thuộc. Để đi khám, người phụ nữ phải xoay sở xin nghỉ làm, tìm người thay thế trông con hoặc chăm sóc cha mẹ già. Khi chưa có triệu chứng cấp bách, những cuộc hẹn cho bản thân lại tiếp tục bị trì hoãn sang tuần sau, tháng sau.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thế Sơn, đại diện Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, bước sang giai đoạn 35-40 tuổi, cơ thể bắt đầu xuất hiện những biến đổi âm thầm như tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, tăng mỡ máu, giảm khối cơ và mật độ xương.

Tuy nhiên, gánh nặng vừa cáng đáng công việc vừa lo cho hai thế hệ khiến nhiều người dễ dàng xem nhẹ các tín hiệu cảnh báo này. Họ thường tặc lưỡi coi mất ngủ kéo dài, căng thẳng hay đau nhức cơ xương khớp là xáo trộn tất yếu của tuổi trung niên mà bỏ qua thời điểm “vàng” để phát hiện bệnh.

Sự chần chừ tầm soát khiến các căn bệnh mạn tính nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch hay nguy cơ đột quỵ có cơ hội tiến triển lặng lẽ qua nhiều năm. Đến khi triệu chứng bộc phát rõ rệt, việc điều trị không chỉ trở nên phức tạp, tốn kém mà còn gặm nhấm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, người gánh vác vai trò chăm sóc gia đình nếu cứ tiếp tục trì hoãn, ôm đồm và thiếu ngủ kéo dài sẽ rất dễ rơi vào vòng xoáy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tài chính.

Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người nên lựa chọn chương trình khám tầm soát phù hợp với độ tuổi, tiền sử cá nhân và chú trọng chất lượng tư vấn chuyên sâu của bác sĩ thay vì chỉ nhìn vào số lượng hạng mục.

Dừng lại đúng lúc, chủ động theo dõi các chỉ số cơ thể và đặt việc kiểm tra sức khỏe lên danh sách ưu tiên chính là giải pháp thiết thực nhất. Đừng để đến khi thân thể suy kiệt mới nhận ra rằng sức khỏe của bản thân mới là tài sản lớn nhất và là điểm tựa vững chắc cho những người thân yêu.