Theo chia sẻ của ông N.V.T (76 tuổi, Ninh Bình), cách đây 4 năm ông đi khám đã phát hiện khối u gan khoảng 20cm, nhưng ông chưa điều trị. Gần đây, ông xuất hiện sốt kéo dài 7 ngày, nhiệt độ cao nhất 38°C. Qua thăm khám tại một số cơ sở y tế, ông được ghi nhận tăng men gan và có khối bất thường tại gan.

Đáng chú ý, ông T có tiền sử mắc nhiều bệnh lý và từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như sỏi ống mật chủ, tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn. Ngoài ra, ông còn mắc bệnh gout, giãn tĩnh mạch chi dưới có suy van, huyết khối tĩnh mạch hiển và đang sử dụng thuốc chống đông.

Hình ảnh khối u gan choán hết lá gan phải người bệnh.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u tại gan phải có kích thước khoảng 20cm, bên trong có các vùng hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Khối u chiếm một phần đáng kể thể tích gan phải, gây nhiều khó khăn cho việc đánh giá và lựa chọn phương án điều trị.

Đáng chú ý, xét nghiệm PIVKA-II – một dấu ấn sinh học hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan – tăng rất cao, đạt 6.565, trong khi ngưỡng tham chiếu thường dùng là 40 mAU/mL. Kết quả này cùng với đặc điểm hình ảnh khối u làm tăng nghi ngờ tổn thương ác tính tại gan. Các bác sĩ chẩn đoán trước phẫu thuật ông T mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải.

Các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa quyết định tiến hành cắt gan phải và hạ phân thùy I nhằm loại bỏ khối u cho ông T.

Bác sĩ thăm khám cho ông T sau mổ.

Điều đáng nói ông T không phải là trường hợp mang khối u gan "khổng lồ" khi phát hiện đã tiến triển thành ung thư gan duy nhất, mà có nhiều người khi thăm khám mới phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn muộn với kích thước khối u lớn.

Đặc biệt, tỷ lệ này nhiều với người mắc viêm gan B nhưng không biết, hoặc có biết nhưng không điều trị/bỏ điều trị, khi sức khỏe suy yếu đi khám mới tá hoả biết mình mắc ung thư gan.

Điển hình, vào tháng 6 năm nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T (67 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng suy kiệt. Bà T có tiền sử viêm gan B nhưng không theo dõi chuyên khoa thường xuyên dẫn đến bệnh tiến triển rất nhanh. Cách đây một thời gian, bà đi khám và phát hiện khối u gan 2 cm. Cho rằng chưa nguy hiểm, bà tự dùng thuốc Nam.

Một thời gian sau, bà T bắt đầu mệt mỏi kéo dài, vùng hạ sườn phải xuất hiện các cơn đau tức dữ dội. Quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán khiến cả bệnh nhân và gia đình bàng hoàng: Khối u ở gan trái đã phát triển nhanh lên tới kích thước 20 cm, kèm theo tình trạng hoại tử nghiêm trọng ở phần trung tâm khối u.

Để cứu tính mạng bà T, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái cho bà. Dù ca mổ thành công, nhưng với các trường hợp phải cắt gan lớn, người bệnh vẫn đối mặt nguy cơ biến chứng hậu phẫu và cần được theo dõi lâu dài.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u gan khổng lồ cho bà T.

Từ các trường hợp này, BSCKII. Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo việc trì hoãn thăm khám và điều trị khi phát hiện khối bất thường tại gan có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển, làm thu hẹp cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị.

Khi khối u phát triển lớn, nguy cơ xâm lấn mạch máu, xuất huyết hoặc vỡ u có thể gia tăng, đồng thời việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.

Nếu khối u được phát hiện và kiểm soát ngay từ giai đoạn sớm, khi tổn thương còn nhỏ, việc điều trị sẽ thuận lợi, ít xâm lấn và tiên lượng sống của bệnh nhân tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dân hiện nay vẫn có tâm lý chủ quan khi thấy u nhỏ, hoặc ôm tâm lý “có bệnh bái tứ phương” rồi tự điều trị bằng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc, bỏ lỡ mất “thời gian vàng” cứu mạng.

Ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường dù tổn thương đã hình thành và phát triển. Vì vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

BS Giang khuyến cáo, người dân khi được phát hiện có khối bất thường tại gan cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được đánh giá, xác định tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan như người nhiễm virus viêm gan B mạn tính, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan cần được quản lý bệnh, khám định kỳ và thực hiện tầm soát ung thư gan theo chỉ định của bác sĩ.