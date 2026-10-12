Tri ân và kết nối cộng đồng doanh nhân trên hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng đông đảo các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tôn vinh, tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, chịu nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Toàn tỉnh có hơn 60 vạn người tham gia lực lượng vũ trang, hơn 4,5 vạn liệt sĩ, trong đó gần 2 vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong số 2.825 Mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh, hiện chỉ còn 25 mẹ còn sống. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ và thân nhân liệt sĩ luôn là trách nhiệm thiêng liêng, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển (18/6/2014 - 18/6/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã khẳng định vai trò cầu nối nhân ái vững chắc. Tính đến nay, Hội đã vận động ủng hộ được hơn 52 tỷ đồng. Từ nguồn lực xã hội hóa này, Hội đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 602 căn nhà tình nghĩa; trao tặng 690 sổ tiết kiệm; chuyển giao hơn 22.806 suất quà; hỗ trợ nâng cấp 11 nghĩa trang liệt sĩ; tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm, đính chính thông tin cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ. Những kết quả ấn tượng ấy mang đậm dấu ấn đóng góp, sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng vàng của các doanh nhân. Bước sang giai đoạn mới, hội mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối, nhận được sự sát cánh của đội ngũ doanh nhân. Sự hỗ trợ này sẽ tập trung nâng cao chất lượng phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ có hoàn khó khăn, đồng thời đẩy mạnh công tác thu thập, xác định thông tin liệt sĩ chưa biết tên.