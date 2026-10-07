Tri ân và động viên cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã đến thăm, tặng quà một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Một thành viên cơ khí hoá chất 13 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí hóa chất 13, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 2.637 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; giá trị tăng thêm 803 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 182 tỷ đồng và nộp ngân sách 117 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo đảm an toàn sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

Các sở, ngành được giao hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn, vùng nguyên liệu, nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan đến khu vực nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tặng quà và lẵng hoa chúc mừng Công ty Gang thép Tuyên Quang.

Tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp khi sản xuất 9 tháng đạt trên 80% kế hoạch năm, thu nhập bình quân của người lao động trên 12 triệu đồng/người/tháng; dự kiến đóng góp ngân sách năm 2026 khoảng 100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, chủ động nguồn nguyên liệu, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam cho lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh năng lượng, điều tiết, phòng chống lũ và phục vụ tưới tiêu vùng hạ du.

Đồng chí yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm an toàn hồ đập, thực hiện tốt nhiệm vụ điều tiết và giảm thiểu tác động của thiên tai đối với người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đề xuất đầu tư mở rộng thêm một tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.