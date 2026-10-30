Tri ân và chia tay Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định nghỉ hưu cho Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Văn Trầm.

Sự kiện đánh dấu việc khép lại chặng đường 37 năm cống hiến không mệt mỏi của Bác sĩ Tạ Văn Trầm cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đào tạo y khoa.

Các đại biểu đến dự lễ và chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm.

Trong bài phát biểu chia tay đầy xúc động, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm bộc bạch: “Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi không phải là một chức vụ, một danh hiệu hay một công trình đã hoàn thành. Điều đọng lại là lòng biết ơn. Biết ơn nghề y đã cho tôi một lẽ sống, biết ơn bệnh viện đã cho tôi một mái nhà nghề nghiệp và biết ơn những con người đã cùng tôi đi qua biết bao thử thách”.

Trong thời gian tới, GS.TS Tạ Văn Trầm sẽ tiếp tục dốc sức cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với vai trò Hiệu trưởng Trường Y Dược thuộc Đại học Trà Vinh

Dù khép lại chặng đường quản lý tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang vào cuối tháng 10-2026, ngọn lửa nhiệt huyết với ngành Y của Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm vẫn tiếp tục cháy sáng. Trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm sẽ tiếp tục dốc sức cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với vai trò Hiệu trưởng Trường Y Dược thuộc Đại học Trà Vinh, tiếp tục sứ mệnh truyền kiến thức y học và dìu dắt các thế hệ thầy thuốc trẻ tương lai.