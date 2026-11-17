Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo lão thành và đông đảo thầy cô giáo tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đông đảo cán bộ quản lý, nhà giáo tham dự Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lữ Quang Ngời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo. Đồng chí mong muốn đội ngũ nhà giáo Cà Mau tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành giáo dục cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để giáo dục phát triển, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành giáo dục Cà Mau. Qua từng giai đoạn, dù đối mặt với nhiều khó khăn, các thế hệ nhà giáo vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giảng dạy. Những nỗ lực ấy góp phần quan trọng vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Dịp này, 4 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể trường học nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến và thành tích nổi bật trong sự nghiệp giáo dục.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể trường học.

Bên cạnh đó, có 6 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 28 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sự ghi nhận, tôn vinh này là nguồn động viên để đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững niềm tin, nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao

Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu còn được thông tin về kết quả thực hiện Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch trong trường học. Đây là những công trình thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Việc đầu tư xây dựng trường lớp, hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn hoá điều kiện dạy học thể hiện quyết tâm của tỉnh trong nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước xây dựng môi trường học tập khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nghi thức khởi công công trình xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Một dấu ấn khác tại chương trình là lễ ra mắt Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ thứ Nhất. Đến thời điểm công bố thành lập, Quỹ đã tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ góp phần triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhà giáo và những tài năng trẻ có thêm cơ hội học tập, phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời tặng hoa chúc mừng Ban Sáng lập và Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

44 năm qua, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành dịp để toàn xã hội bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những người làm công tác giáo dục. Với tỉnh Cà Mau, buổi họp mặt năm nay không chỉ tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo mà còn ghi dấu những hoạt động, công trình và nguồn lực mới hướng đến tương lai.

Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho con người, trí tuệ và sự phát triển bền vững của quê hương. Trên hành trình ấy, những người thầy tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong truyền trao tri thức, vun đắp nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.