Tri ân Tổ nghề: Nhớ cội nguồn, tiếp lửa sân khấu Việt

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh tổ chức dâng hương Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg, lấy ngày 12.8 âm lịch hằng năm làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày giỗ Tổ sân khấu được tổ chức rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trở thành hoạt động có ý nghĩa đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và nghệ thuật biểu diễn.

Tại An Giang, đây là lần thứ 14 Lễ Giỗ Tổ - Ngày hội tri ân Tổ nghề Sân khấu được tổ chức, trở thành hoạt động thường niên của giới văn nghệ sĩ. Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các vị Tổ nghề đã có công sáng tạo, gìn giữ và truyền dạy những giá trị nghệ thuật sân khấu qua nhiều thế hệ.

Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh dâng hương tri ân Tổ nghiệp

Theo truyền thống, vào ngày 12.8 âm lịch hằng năm, những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tổ chức lễ giỗ Tổ, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối đã có công khai mở, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Đây cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trân trọng cội nguồn và những giá trị tốt đẹp của nghề.

Trong không khí trang trọng, chương trình diễn ra các nghi thức nghinh Tổ, báo công với Tổ nghề về quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật và những đóng góp cho sân khấu; dâng hương tưởng niệm Tổ nghề. Bên cạnh phần lễ, các nghệ sĩ còn tham gia biểu diễn, giao lưu, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Viên chức Trung tâm tri ân Tổ nghiệp, Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để các nghệ sĩ tưởng nhớ các thế hệ đi trước, đồng thời tri ân khán giả đã đồng hành, cổ vũ và góp phần tạo nên sức sống cho sân khấu. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người làm nghề với công chúng, tạo động lực để văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thông qua hoạt động kỷ niệm, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống tri ân Tổ nghề, nhắc nhớ các thế hệ nghệ sĩ về cội nguồn, trách nhiệm giữ gìn những giá trị truyền thống và không ngừng học hỏi, sáng tạo để nghệ thuật sân khấu ngày càng phát triển.

Đây cũng là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn, trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm, qua đó góp phần xây dựng môi trường hoạt động nghệ thuật đoàn kết, sáng tạo và gắn bó với công chúng.

Các diễn viên tham gia dâng hương tri ân Tổ nghiệp

Cùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Trung tâm tạo điều kiện để nghệ thuật Đờn ca tài tử được thực hành, sáng tạo và truyền dạy trong gia đình, trường học, câu lạc bộ và cộng đồng dân cư; qua đó góp phần duy trì sức sống của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Từ ngày 30.9 đến 3.10, tại Quảng trường Đền thờ tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh An Giang sẽ tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ V năm 2026.

Liên hoan diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), góp phần tạo không gian giao lưu, biểu diễn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.