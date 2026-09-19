Tri ân tổ nghề, đoàn kết sáng tạo vì nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Nhân dịp Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi đã gửi lời chúc và tri ân sâu sắc tới các nghệ sĩ lão thành cùng đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp trên cả nước.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi phát biểu tại sự kiện

Khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Giỗ Tổ sân khấu, NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh đây là dịp để những người làm nghệ thuật tưởng nhớ tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua định kiến xã hội để sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tri ân khán giả đã luôn đồng hành trong quá trình bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã triển khai thành công nhiều chương trình, sự kiện quan trọng. Nổi bật là việc tổ chức Trại sáng tác Cần Thơ cho 15 tác giả khu vực phía Nam (tháng 6/2026); phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học như: “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; “Ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số” hay “Giáo sư - Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức thành công Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X (ngày 3 - 4/8/2026) với sự tham dự của gần 700 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 20 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên; NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Công tác đối ngoại, chăm lo đời sống hội viên, tôn vinh các nghệ sĩ cao tuổi và đề nghị chế độ hỗ trợ cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai kịp thời, chu đáo.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tri ân các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu trong năm qua

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2026, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tập trung triển khai Trại sáng tác tại Tam Đảo; tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng; phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên chèo và kịch nói toàn quốc; chấm, xét và trao Giải thưởng nghệ thuật năm 2026.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, NSND Trịnh Thúy Mùi kêu gọi toàn thể giới nghệ sĩ sân khấu tiếp tục đoàn kết, đem hết sức mình sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật để phục vụ nhân dân, đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển. Qua đó, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, hoàn thành sứ mệnh quang vinh của nghệ sĩ sân khấu đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Sự kiện kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và Giỗ Tổ sân khấu truyền thống góp phần khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, khích lệ các nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ làm công tác sân khấu tiếp tục nỗ lực cống hiến, sáng tạo, lan tỏa giá trị sân khấu truyền thống trong đời sống hiện đại.