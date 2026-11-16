Tri ân thầy cô ngày 20/11: Đừng để lòng biết ơn thành áp lực

Những món quà từ sự chân thành

Em Ngô Nguyên Hà, học sinh lớp 11 ở Hà Nội và các bạn cùng cắt dán giấy màu, tạo thành bó hoa giấy, làm thiệp viết những lời chúc dành riêng cho từng thầy cô. Với Hà và các bạn, món quà không nhất thiết phải đắt tiền nhưng quan trọng là chứa đựng tình cảm và sự trân trọng dành cho người dạy dỗ mình.

Chị Nguyễn Thị Hương ( Phường Ba Đình, Hà Nội) phụ huynh có 3 con đang học phổ thông chia sẻ, gia đình chị khuyến khích con tự chuẩn bị món quà nhỏ để tặng cô giáo thay vì mua những món quà có giá trị vật chất lớn.

"Theo tôi, ngày 20/11 trước hết là dịp để các con học cách biết ơn và thể hiện tình cảm với thầy cô. Một tấm thiệp do con tự làm, một bông hoa con tự tay chuẩn bị đôi khi còn đáng quý hơn món quà đắt tiền. Điều quan trọng là con hiểu được ý nghĩa của ngày này. Nếu ban phụ huynh lớp rủ tham gia hoạt động chung tôi vẫn tham gia", chị Hương nói.

Cùng quan điểm chị Đỗ Thị Thắm (Phường Hoàng Liệt) cho rằng việc tặng hoa, quà cần xuất phát từ sự tự nguyện, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Phụ huynh không nên biến ngày tri ân thành dịp để so sánh món quà giữa các lớp hay giữa các học sinh.

"Chúng ta có thể tặng thầy cô một bó hoa, một lời chúc hoặc đơn giản là sự quan tâm chân thành. Tôi nghĩ giáo viên cũng không mong muốn phụ huynh phải bỏ ra khoản tiền lớn. Nếu cứ đặt nặng chuyện quà cáp, ý nghĩa của ngày 20/11 sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng", chị Thắm bày tỏ.

Những món quà vô giá của thầy cô dù không nặng giá trị vật chất

Tự nguyện hay áp lực?

Dù nhiều gia đình hướng tới những món quà giản dị, câu chuyện tổ chức tri ân giáo viên vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong các nhóm phụ huynh mỗi dịp 20/11. Từ việc lựa chọn hoa, quà đến mức đóng góp, các ý kiến thường không hoàn toàn đồng nhất.

Chị Thủy, phụ huynh có con học THCS Nguyễn Văn Huyên cho biết, mọi năm trong nhóm lớp, các phụ huynh thường trao đổi khá kỹ về phương án tặng quà. Người đề xuất mua hoa, người muốn chuẩn bị thêm quà lưu niệm, người lại mong muốn có một khoản kinh phí chung để tổ chức tri ân giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn.

Tuy nhiên, năm nay, với nhiều phụ huynh và giáo viên, đây là thời điểm “ nhạy cảm” khi thông tư 81 vừa có hiệu lực. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động nên lớp không có hoạt động tri ân thầy cô như mọi năm.

“Năm nay, không khí ở 2 lớp con tôi trầm lắng hẳn vì chúng tôi được thông báo cô sẽ không nhận bất kì món quà nào. Nhưng con tôi đang tự chuẩn bị làm một tấm thiếp và tôi mua hoa để con mang đến tặng thầy cô trong ngày của ngành”, vị phụ huynh này chia sẻ.

Chị Thủy cho rằng, dịp 20/11, cả lớp thống nhất một phương án phù hợp, mỗi gia đình đóng góp một khoản vừa phải thì cũng không có vấn đề gì. Món quà chung thể hiện tình cảm của tập thể học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, cần công khai khoản đóng góp, tránh để phụ huynh cảm thấy bị ép buộc.

Ở chiều ngược lại, chị Linh ( Phường Long Biên) cho rằng, không nên mặc định cứ đến ngày 20/11 là phải có quà chung, càng không nên đưa ra mức đóng góp rồi vận động tất cả các gia đình tham gia bằng mọi giá. "Điều kiện kinh tế của mỗi gia đình khác nhau. Có người sẵn sàng đóng góp nhiều hơn, nhưng cũng có những gia đình đang phải cân đối nhiều khoản chi tiêu. Vì vậy, việc tri ân cần được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, không nên trở thành một nghĩa vụ mang tính hình thức", chị Linh nêu quan điểm.

Đáng chú ý, không ít phụ huynh thừa nhận cảm thấy áp lực mỗi khi nhóm lớp bắt đầu bàn chuyện quà cáp. Họ băn khoăn không biết nên tặng gì, tặng bao nhiêu là phù hợp, liệu mức đóng góp thấp hơn mặt bằng chung có khiến mình trở nên khác biệt.

Một phụ huynh có con đang học lớp 7 ở Hà Nội tâm sự, chị có ba đứa con mà vợ chồng chị thu nhập hằng tháng bấp bênh. Điều khiến chị lo lắng là nếu theo ban phụ huynh lớp tiền đóng cho các khoản chi hàng năm cho con lên tới 2 triệu đồng trong đó có tri ân thầy cô thì cũng quá sức với gia đình. "Có những lúc tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Nếu không tham gia thì sợ con bị để ý, bị so sánh hoặc ít nhiều chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu tham gia thì lại phải cân nhắc xem mức đóng góp có phù hợp với khả năng gia đình hay không. Đáng lẽ đây phải là dịp vui vẻ, nhưng đôi khi phụ huynh lại cảm thấy căng thẳng. Giờ Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến bỏ thi mà xét tuyển vào lớp 10 thì mỗi dịp thế này cũng khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng", phụ hunh này nói.

Nhiều phụ huynh chung quan điểm, để tránh những áp lực không đáng có, ban đại diện cha mẹ học sinh cần trao đổi trên tinh thần minh bạch, tôn trọng sự khác biệt về điều kiện kinh tế. Mọi khoản đóng góp nên dựa trên sự tự nguyện, không gắn việc tặng quà với tình cảm, sự quan tâm hay quyền lợi của học sinh tại lớp.

Những lời cảm ơn lay động lòng người

Thầy cô mong giữ ngày 20/11 giản dị và chân thành

Cô Kiều Huế, giáo viên dạy Ngữ văn của trường Liên cấp Olympia chia sẻ, việc phụ huynh tặng quà giáo viên có khác xưa. Các món quà bây giờ đa dạng hơn. Với thầy cô, giá trị món quà không nằm ở vật chất mà ở tấm lòng. Cô Huế tin cốt lõi của ngày Nhà giáo vẫn là lòng biết ơn thầy cô một cách giản dị và chân thành.

Nhiều năm trong nghề, nhận cả hàng trăm món quà nhưng đến giờ cô Huế vẫn nhớ nhất tấm thiệp của một bạn học sinh, nét chữ cẩn thận chỉ với một dòng “Cô là mặt trời bé nhỏ soi sáng mỗi ngày đến trường của con”. Em học sinh ấy ra trường rồi, nhưng cô vẫn giữ món quà đó đến giờ.

Thầy Thịnh, một giáo viên ở trường nghề ở trường Cao đẳng Công lập chia sẻ: “Ngày xưa chúng tôi góp tiền với nhau để mua quà tặng thầy cô. Sau lễ mít tinh của nhà trường, cả nhóm đạp xe tới nhà thầy cô để thăm hỏi và tặng quà, một số thầy cô thì chúng tôi tặng ngay tại trường do nhà xa. Ngày nay, có phụ huynh lo hết, học trò ít có hình thức thể hiện tình cảm của riêng mình với các thầy cô”.

Với thầy Thịnh, ngày tri ân thầy cô hiện tại đã bị thương mại hóa: “Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ giống như điểm danh thì đúng hơn. Tôi không nói tất cả nhưng phần nhiều là như vậy. Với tôi, món quà ý nghĩa nhất học trò đến tặng thầy cô mình có thể là hoa và những lời chúc tốt đẹp ghi trên thiếp tự làm. Tôi đang giữ rất nhiều danh thiếp như vậy do học trò tặng”, giáo viên này chia sẻ.

"Phụ huynh học sinh, học sinh và phụ huynh tri ân thầy cô ngày 20/11 có tặng quà khác xưa, thường hướng đến các sản phẩm mang tính công nghiệp như mỹ phẩm, trang phục, vật dụng hỗ trợ sức khỏe, gói chăm sóc cơ thể... và thực tế hơn là phong bì. Lý do cho việc tặng quà thì cũng không thể khẳng định hoàn toàn do mối quan hệ lợi ích. Có những phụ huynh học sinh rất muốn thể hiện sự quan tâm, yêu quý và biết ơn giáo viên vì đồng hành cùng con họ“, cô giáo Đình Thị Thủy Thạc sĩ Ngữ văn nói.