Tri ân nữ cựu thanh niên xung phong Thủ đô

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Hà

Đây là dịp tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ nữ thanh niên xung phong, đồng thời động viên hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vun đắp nghĩa tình đồng đội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng nhấn mạnh, ngày 20-10 hằng năm là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với lực lượng thanh niên xung phong, những đóng góp của nữ hội viên là bộ phận không thể tách rời của truyền thống Anh hùng, vẻ vang.

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các chị không quản ngại hiểm nguy, có mặt tại những nơi khó khăn, ác liệt nhất để mở đường, phá bom, vận chuyển lương thực, tải thương, bảo đảm giao thông và phục vụ chiến đấu. Nhiều người đã hy sinh tuổi thanh xuân, sức khỏe và hạnh phúc riêng tư vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo đồng chí Lê Tuấn Hùng, khi đất nước hòa bình, trở về cuộc sống đời thường, các nữ cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và người chiến sĩ thanh niên xung phong năm xưa. Dù ở hoàn cảnh nào, các chị vẫn sống nhân ái, nghĩa tình, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại chương trình. Ảnh: PV

Đặc biệt, nữ cựu thanh niên xung phong Thủ đô luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thăm hỏi đồng đội khi ốm đau, động viên những hội viên khó khăn. Nhiều người tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác Hội, đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm cho phong trào chung. Những việc làm bình dị mà thiết thực đã góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người nữ cựu thanh niên xung phong: Kiên cường trong chiến đấu, đảm đang trong cuộc sống, nhân ái trong cộng đồng, thủy chung với đồng đội và trọn nghĩa với quê hương, đất nước. Đây cũng là giá trị tinh thần quý báu để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng mong muốn, thông qua hội nghị, tinh thần đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình đồng đội trong nữ cựu thanh niên xung phong tiếp tục được củng cố, lan tỏa. Mỗi cán bộ, hội viên cần tiếp tục là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và lối sống nhân ái; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của nữ hội viên; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật, phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để đồng đội cảm thấy đơn độc trong cuộc sống.

Thông qua hoạt động gặp mặt, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định trách nhiệm tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ và một phần cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, chia sẻ kỷ niệm, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và phong trào cựu thanh niên xung phong Thủ đô.