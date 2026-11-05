Tri ân những người góp sức cho đạo pháp và dân tộc

Dẫn đầu đoàn là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham gia đoàn có các chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu.

Tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (phường Xuân Hòa), đoàn đã thành kính dâng hương, tụng kinh tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với vị Bồ-tát đã hiến dâng thân mình vì đạo pháp và dân tộc.

Sự hy sinh của Ngài vào ngày 11/6/1963, tại giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu), đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo tại miền Nam. Hình ảnh ngọn lửa vị pháp thiêu thân cùng xá lợi trái tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã trở thành biểu tượng về tinh thần từ bi, lòng dũng cảm và sự gắn bó giữa đạo pháp với vận mệnh dân tộc.

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: AH.

Tiếp nối hoạt động tưởng niệm, đoàn đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến các tôn giáo, ghi nhận vai trò của đồng bào có đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người từng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo Việt Nam với dân tộc, đồng thời mong muốn Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, cùng toàn dân thực hiện sự nghiệp cứu nước, giữ nước.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Đài tưởng niệm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: AH.

Thông qua hoạt động này, Trung ương Giáo hội tiếp tục khẳng định quyết tâm kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn và tích cực đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để các đại biểu tưởng nhớ những bậc tiền bối hữu công, từ đó nâng cao trách nhiệm trong hoạt động Phật sự và sự nghiệp phụng sự cộng đồng.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, công tác nhân sự tại Đại hội lần thứ X đặc biệt chú trọng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển. Đại hội là dịp nhìn lại kết quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng cho giai đoạn 2026-2031, đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo Giáo hội, đáp ứng nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức vào sáng 5/11. Ảnh: AH.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, gắn với Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026), diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM. Trong chương trình nghị sự, các đại biểu sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ qua, thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, xem xét tu chỉnh Hiến chương, đồng thời tiến hành suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.