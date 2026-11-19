Lãnh đạo phường Thuận Hóa tri ân nguyên cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn.

Hai năm học vừa qua, ngành giáo dục có nhiều thay đổi, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp mạng lưới trường học và kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý các trường đã nỗ lực duy trì nền nếp, ổn định hoạt động, bảo đảm chất lượng dạy và học, góp phần vào những kết quả chung của giáo dục địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trương Đình Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, áp lực của đội ngũ cán bộ quản lý trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục, tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất, an toàn trường học, chuyển đổi số và đổi mới quản trị nhà trường. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ quản lý đã dành nhiều tâm huyết, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, giữ vững kỷ cương, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Lãnh đạo phường sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trên địa bàn ổn định và phát triển.