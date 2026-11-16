Tri ân những cống hiến vì tình đoàn kết Việt Nam - Lào

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng (thứ 2 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng chương trình kỷ niệm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng; Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong, cùng đông đảo cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại chiến trường Lào và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành, các học viện, trường đại học, sinh viên và thanh niên hai nước tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình kỷ niệm không chỉ là dịp cùng nhau ôn lại truyền thống của mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào, mà còn là sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kề vai sát cánh cùng các địa phương Lào để đưa các thỏa thuận hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong chia sẻ tại chương trình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Công tác đối ngoại, hợp tác kinh tế và kết nối giao thương, giáo dục và đào tạo, y tế, quốc phòng và an sinh xã hội… thường xuyên được thành phố và các địa phương Lào duy trì, tăng cường và đẩy mạnh.

Các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào và tổ chức hoạt động giao lưu nhân dân đạt kết quả thiết thực; qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp, phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam; khẳng định tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc là tài sản vô giá được các thế hệ nhân dân Lào trân trọng gìn giữ.

Giao lưu với hai nhân chứng lịch sử tại chương trình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại chương trình, các đại biểu, nhất là thanh niên hai nước giao lưu với hai nhân chứng lịch sử.

Qua những câu chuyện chân thực về hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế và những năm tháng chiến đấu gian khổ tại Thượng Lào, các cựu chiến binh đã giúp đại biểu, thanh niên hai nước hiểu sâu sắc hơn về ký ức đẹp đẽ, tình đoàn kết, gắn bó thắm thiết giữa quân đội và nhân dân hai nước...