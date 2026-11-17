Phần giao lưu giữa thanh niên 2 nước với các nhân chứng lịch sử đầy ấn tượng và xúc động.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam và đông đảo sinh viên, thanh niên hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc; đồng thời khẳng định mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế và tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Về hợp tác kinh tế, đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, nâng tổng số dự án tại nước bạn lên 300 dự án, với tổng vốn 7,04 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD. Đà Nẵng cũng tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương Lào. Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D, tổng vốn đầu tư 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, được kỳ vọng tăng cường kết nối Nam Lào với Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong bày tỏ tri ân trước những hy sinh, cống hiến của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, khẳng định nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm son sắt giữa hai dân tộc.

Điểm nhấn chương trình là giao lưu giữa thanh niên hai nước với hai nhân chứng lịch sử: Đại tá, AHLLVTND Nguyễn Đức Chuyển, Trưởng Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân. Qua những câu chuyện về năm tháng chiến đấu gian khổ, chiến trường Thượng Lào và tình quân dân thắm thiết, các cựu chiến binh góp phần lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào đến thế hệ trẻ hai nước.