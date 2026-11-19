Tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo và cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT, ThS Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, nhấn mạnh dạy nghề đòi hỏi người thầy phải làm được nghề, hiểu được người học và kiên nhẫn giúp người học tự mình làm được. Cùng với kỹ năng, thầy cô còn hướng dẫn các em biết giữ an toàn, làm việc có kỹ luật, trung thực với chất lượng sản phẩm và có trách nhiệm với khách hàng. Những điều ấy được học qua lời giảng và qua chính cách người thầy làm việc mỗi ngày. Một người học có tay nghề vững và biết làm nghề tử tế là thành quả rất đáng tự hào của giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông, người thầy dạy nghề không chỉ cần vững chuyên môn, hiểu người học và kiên nhẫn hướng dẫn học trò thực hành, mà còn phải rèn luyện cho các em ý thức an toàn lao động, tính kỷ luật, sự trung thực với chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với khách hàng.

Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM cùng đối tác ký kết hợp tác mở rộng cơ hội việc làm cho người dạy và người học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

“Thành quả đáng tự hào nhất của giáo dục nghề nghiệp chính là đào tạo nên những người học vững tay nghề, biết làm nghề tử tế, có việc làm ổn định để tự lo cho bản thân và gia đình”, ThS Lâm Văn Quản khẳng định.

Nghề nghiệp luôn vận động, công nghệ và yêu cầu của khách hàng cũng thay đổi. Người thầy vì vậy cần tiếp tục học, cập nhật kỹ năng và phương pháp giảng dạy.

“Tôi mong các cơ sở đào tạo, các chi hội và doanh nghiệp cùng tạo thêm điều kiện để thầy cô được tiếp tục công việc thực tế, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Sự quan tâm đến người thầy cần được thể hiện bằng những điều kiện cụ. thể để thầy cô yên tâm làm nghề và dạy tốt học”, ThS Lâm Văn Quản nhắn gửi đến thầy cô giáo dạy nghề

Tại buổi lễ, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM đã ghi nhận đóng góp của đội ngũ trực tiếp truyền nghề tại các cơ sở và doanh nghiệp trong lĩnh vực tóc, chăm sóc sắc đẹp cùng nhiều ngành nghề khác. Sự tận tình dìu dắt của những người vừa làm nghề, vừa truyền nghề đã giúp nhiều lao động có sinh kế và phát triển bằng chính năng lực của mình.

Dịp này, Hội đã tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo và cá nhân tiêu biểu, tạo cơ hội lan tỏa những cách dạy hay và kinh nghiệm tốt trong toàn ngành.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số đối tác nhằm tăng cường kết nối chuyên môn, hỗ trợ thực hành và mở rộng cơ hội việc làm cho người dạy và người học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp