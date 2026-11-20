* Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Nguyễn Việt Cường, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu, hiện cư trú tại phường Bạc Liêu.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh. Lãnh đạo phường Bạc Liêu có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ân cần thăm hỏi sức khoẻ Nhà giáo Nguyễn Việt Cường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống Nhà giáo Nguyễn Việt Cường và gia đình; đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Trong quá trình công tác, Nhà giáo Nguyễn Việt Cường đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho nhiều thế hệ cán bộ tỉnh Bạc Liêu trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng trao tặng hoa tri ân những đóng góp của Nhà giáo Nguyễn Việt Cường đối với sự nghiệp giáo dục. Cùng trao có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu (thứ hai từ trái sang).

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng chúc Nhà giáo Nguyễn Việt Cường luôn mạnh khoẻ, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Đoàn công tác trao tặng hoa và quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng Nhà giáo Nguyễn Việt Cường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhà giáo Nguyễn Việt Cường bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

* Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Tuyết Hải, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, hiện cư trú tại phường Tân Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng hoa và quà chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Tuyết Hải nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Tuyết Hải cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, mong muốn cô tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người thầy, là tấm gương về đạo đức, trách nhiệm và tâm huyết để các thế hệ giáo viên, học sinh noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Tuyết Hải.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các nhà giáo cảm ơn tình cảm, sự thăm hỏi, động viên; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đảng viên, nhà giáo, đóng góp tích cực cho địa phương./.