Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (Cục C11, Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm, tri ân các thế hệ nhà giáo.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (Cục C11, Bộ Công an) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm, tri ân các thế hệ nhà giáo, đồng thời xác định quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc thù được lãnh đạo Bộ Công an và Cục C11 giao phó.

Tháng 11 lại về, mang theo những tình cảm tri ân sâu sắc dành cho những người đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo mà còn là thời khắc để mỗi người thêm trân trọng giá trị của tri thức, lòng tận tâm và trách nhiệm trong hành trình bồi dưỡng, đào tạo con người.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm, tri ân các thế hệ nhà giáo, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng về kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (Cục C11, Bộ Công an) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục C11, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía Cục C11 có Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục C11, đơn vị chủ quản của nhà trường; Trung tá Nguyễn Hùng, Phó Trưởng phòng 5.

Về phía nhà trường có ông Đặng An Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ông Trần Ngọc Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu, đại diện các tổ chức Đoàn – Hội và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đại diện địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Công an xã Phúc Thịnh.

Ông Đặng An Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn.

Sau các nghi thức chào cờ và chương trình khai mạc trang trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Đặng An Bình trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề giáo, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, giáo viên đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Trong bài diễn văn, Hiệu trưởng khẳng định, mỗi người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên cho người học. Đối với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, sứ mệnh ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an và Cục C11. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần mở ra cơ hội học nghề, việc làm và xây dựng tương lai ổn định cho người học.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục C11 đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thời gian qua. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhà trường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù – nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ và Cục C11 tin tưởng giao phó.

Đặc biệt, đề cập đến những khó khăn trong quá trình tổ chức đào tạo tại các địa bàn xa, Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu nhấn mạnh: "…Với địa bàn triển khai trải dài trên 18 tỉnh phía Bắc và khu vực Tây Bắc, khoảng cách địa lý rộng, nhiều cung đường đi lại xa xôi, cách trở, nhiệm vụ đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự quyết tâm và trách nhiệm cao của tập thể, từ Ban Giám hiệu đến từng cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động, tin tưởng rằng nhà trường sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…".

Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục C11 phát biểu chúc mừng tập thể Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

Đồng chí Phó Cục trưởng cũng mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kiến thức với thực tiễn, chú trọng trang bị kỹ năng nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật cho người học. Qua đó, giúp các đối tượng được đào tạo có thêm hành trang, điều kiện và cơ hội hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Thay mặt tập thể nhà trường, ông Đặng An Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục C11 và các đơn vị chức năng đối với hoạt động của nhà trường. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác đào tạo.

Đặc biệt, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, nhà trường cam kết cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo Cục.

Các tiết mục văn nghệ do thầy cô giáo, học sinh, sinh viên nhà trường biểu diễn.

Buổi lễ khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp với những tiết mục văn nghệ do các thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên nhà trường dàn dựng, biểu diễn. Những lời ca, tiếng hát không chỉ thể hiện tình cảm kính yêu đối với nghề giáo mà còn gửi gắm niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tập thể nhà trường.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ thêm tự hào về nghề nghiệp mình đã lựa chọn, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Cục C11, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên và quyết tâm đổi mới, nhà trường tiếp tục vững bước trên hành trình đào tạo nghề, trao cơ hội lập nghiệp, thắp lên niềm tin và mở ra những con đường hướng tới tương lai cho người học.