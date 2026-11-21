Không chỉ là dịp tôn vinh các thế hệ nhà giáo, chương trình còn ghi dấu những bước tiến của cơ sở đào tạo nhân lực y học cổ truyền hàng đầu cả nước.

Chương trình diễn ra tại Hội trường Hải Thượng Lãn Ông, với sự tham dự của PGS.TS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; TTND. GS.TS Trương Việt Bình, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam; PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, cùng thầy cô lãnh đạo các bệnh viện đang phụ trách các bộ môn tại Học viện, các giảng viên đồng cơ hữu, cùng các thầy cô giảng viên, viên chức, người lao động của Học viện.

Nghi lễ tri ân được kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc sắc, triển lãm và các không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc y dược học cổ truyền, tạo nên một ngày hội ấm áp của thầy và trò Học viện.

Chương trình “Mạch nguồn tri ân”

Tiếp nối nền móng từ các thế hệ nhà giáo

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo đã góp phần xây dựng Học viện. “Có những người đã dành phần lớn cuộc đời cho bục giảng, cho nghiên cứu và công tác chuyên môn; có những người đã đặt những viên gạch đầu tiên, kiên trì vun đắp nền móng để Học viện có được vị thế hôm nay”, ông chia sẻ.

Từ nền móng ấy, sau 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo hơn 12.000 nhân lực Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học trình độ đại học, sau đại học. Nhân lực y học cổ truyền do Học viện đào tạo chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước.

Học viện hiện giữ vai trò tiên phong trong chuẩn hóa đào tạo y học cổ truyền. Học viện chủ trì xây dựng chuẩn năng lực bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền; chuẩn chương trình đào tạo từ bậc bác sĩ đến tiến sĩ. Đặc biệt, Học viện được Hội đồng Y khoa Quốc gia giao xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ y học cổ truyền, phục vụ kỳ kiểm tra dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Học viện nằm trong danh sách 5 trường trọng điểm quốc gia ngành y tế được đầu tư. Ngày 13/11 vừa qua, Học viện nhận bàn giao khoảng 17 ha đất tại xã Kiều Phú (Hà Nội) để xây dựng cơ sở 2, quy mô khoảng 10.000 sinh viên và bệnh viện thực hành 600 giường.

Cùng với đó, Học viện mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Thụy Điển.

Giám đốc Học viện mong đội ngũ giảng viên tiếp tục đổi mới, truyền cho sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả y đức, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy thuốc.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện phát biểu tại chương trình

Lời tri ân từ giảng đường

Cũng tại chương trình, Học viện đã trao các quyết định khen thưởng của Bộ Y tế: danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2025 cho 2 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 13 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 16 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt sinh viên toàn Học viện, sinh viên Nguyễn Thị Ánh, ngành Y học cổ truyền gửi lời cảm ơn tới thầy cô - những người đã dạy sinh viên cách lắng nghe, thấu hiểu và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. “Thầy cô giúp chúng em hiểu rằng, phía sau mỗi bệnh án là một con người với những lo lắng, hy vọng; phía sau mỗi nỗi đau là một gia đình đang mong chờ sự hồi phục”, Ánh xúc động chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Thị Ánh, ngành Y học cổ truyền phát biểu tri ân thầy cô.

Chương trình “Mạch nguồn tri ân” khép lại, để lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ thầy và trò. Tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế cơ sở đào tạo đầu ngành về y học cổ truyền, góp phần đào tạo những thế hệ thầy thuốc giỏi chuyên môn, sáng y đức, vì sức khỏe Nhân dân.