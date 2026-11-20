Quang cảnh Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Trần Duy Hưng.

Tháng 11 luôn gợi nhắc về truyền thống "tôn sư trọng đạo" - giá trị bền vững làm nên chiều sâu của nền giáo dục Việt Nam. Với thầy và trò Trường THCS Trần Duy Hưng, niềm vui của ngày 20/11 năm nay được nhân đôi khi hòa quyện cùng cột mốc 5 năm hình thành và phát triển (2021 - 2026). Dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Đức Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Đăng Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa; cùng đại diện gia đình Bác sĩ Trần Duy Hưng cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, UBND phường Yên Hòa và khách mời tham dự buổi lễ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi dấu mốc của Trường THCS Trần Duy Hưng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Ngôi trường được khai sinh đúng ngày 19/5/2021- ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - như gửi gắm trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và khát vọng của những người làm nghề giáo trên hành trình "trồng người". Vinh dự mang tên Bác sĩ Trần Duy Hưng - người trí thức yêu nước tiêu biểu, vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô Hà Nội hết lòng vì nhân dân - tên gọi ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở thường trực về chuẩn mực nhân cách, tinh thần tận tụy và trách nhiệm phụng sự xã hội.

Từ những ngày đầu thành lập đầy bộn bề với vỏn vẹn 22 cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh, tập thể nhà trường đã đặt những viên gạch đầu tiên bằng sự đoàn kết, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới. Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo, TS. Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng xúc động chia sẻ về hành trình kiến tạo ấy: đó là câu chuyện về tầm nhìn, tâm huyết của các cấp lãnh đạo trong việc xây dựng một địa chỉ giáo dục uy tín, tiên phong; là câu chuyện của những người thầy từ nhiều mái trường cùng hội tụ về đây, mang theo tình yêu nghề và sự cống hiến thầm lặng để ươm mầm những thế hệ học trò năng động, tự tin, mang khát vọng của những công dân toàn cầu.

NGƯT-TS. Lê Kim Anh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Năm năm chưa phải là quãng thời gian dài so với lịch sử phát triển của một ngôi trường, nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh và vị thế của Trường THCS Trần Duy Hưng. Từ một ngôi trường non trẻ, nhà trường đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đặc biệt, trong năm học này, niềm vui ngày kỷ niệm càng thêm trọn vẹn khi nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng, nối dài bảng vàng thành tích bên cạnh Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

Tập thể các thầy cô giáo Trường THCS Trần Duy Hưngvinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND thành phố Hà Nội trao tặng.

Đằng sau những danh hiệu cao quý ấy là chất lượng giáo dục ngày càng bền vững qua từng mùa thi. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trên địa bàn quận Cầu Giấy trước đây và phường Yên Hòa hiện nay, với tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên không ngừng gia tăng. Trên các sân chơi trí tuệ, khoa học, nghệ thuật và thể thao trong nước cũng như quốc tế, học sinh Trần Duy Hưng ngày càng bản lĩnh, mang về nhiều huy chương và giải thưởng danh giá. Thành quả đó bắt nguồn từ sự tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo – những người luôn chủ động đổi mới phương pháp, thích ứng linh hoạt trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời giữ trọn sự ân cần, kiên nhẫn trong từng bài giảng.

Cũng trong dịp này, tập thể nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cấp lãnh đạo Trung ương, Thành phố, ngành Giáo dục Thủ đô, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, gia đình Bác sĩ Trần Duy Hưng cùng các bậc cha mẹ học sinh đã luôn tin tưởng, sẻ chia và đồng hành bền bỉ suốt 5 năm qua. Không chỉ dừng lại ở không gian trang trọng của phần lễ, ngày hội 20/11 còn lan tỏa sức trẻ sôi nổi qua hoạt động chung kết giải thể thao bóng đá, bóng rổ dành cho học sinh, tạo nên nhịp cầu gắn kết ấm áp giữa thầy và trò.

Các em học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng nô nức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khép lại hành trình 5 năm đầu tiên với nền tảng vững chắc, Trường THCS Trần Duy Hưng đang hướng tới mục tiêu vươn mình trở thành trường chất lượng cao. Trên mảnh đất Yên Hòa giàu truyền thống hiếu học, ngọn lửa tâm huyết của người thầy cùng niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh sẽ tiếp tục là động lực để ngôi trường mang tên Bác sĩ Trần Duy Hưng viết tiếp những trang mới rực rỡ bằng tri thức, nhân ái và khát vọng vươn xa.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường trang trọng tổ chức lễ ra mắt cuốn sách song ngữ Việt – Anh "Có một ngôi trường như thế - Trường THCS Trần Duy Hưng".

Cuốn sách “Có một ngôi trường như thế”.

Ấn phẩm dày hơn 360 trang, gồm 5 chương, được chắt lọc từ tư liệu, hình ảnh và tình cảm của 108 thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh, phụ huynh. Đồng hành cùng sự kiện ra mắt sách, nhà trường cũng chính thức phát động phong trào học tập, tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, hướng tới biên soạn tài liệu đưa vào giảng dạy trong các giờ học Giáo dục địa phương.