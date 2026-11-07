Tri ân người giữ lửa – Hà Nội tôn vinh đảng viên lão thành

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, những người lính đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc nay được trở về với quê hương, về bên gia đình và đất Mẹ thân yêu. Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ trở về là hành trình của lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ qua các thế hệ.