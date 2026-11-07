Tri ân người giữ lửa – Hà Nội tôn vinh đảng viên lão thành
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, trong tuần qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 với các đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, ghi nhận và tôn vinh những cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tri-an-nguoi-giu-lua-ha-noi-ton-vinh-dang-vien-lao-thanh-246261107182319416.htm