Với chủ đề “Người gieo chữ”, chương trình mang đến nhiều nội dung ý nghĩa, những câu chuyện, chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề giáo. Điểm nhấn là tọa đàm “Thắp lửa biên cương”, nơi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng trao đổi về những nỗ lực, tâm huyết trong công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; những yêu cầu mới trong quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia tọa đàm “Thắp lửa biên cương” tại chương trình.

Trong đó, câu chuyện của thầy giáo Nông Văn Long với hơn 15 năm gắn bó với điểm trường Sáng Xoáy, Trường Mầm non Yên Thổ khiến nhiều người xúc động. Quãng đường từ nhà đến trường khoảng 25 km, ngày thuận lợi thầy có thể đi xe máy, khi thời tiết không ủng hộ phải vừa đi bộ, vừa đẩy xe. Đường xa, đi lại cách trở khiến cuối tuần thầy mới có thể trở về nhà. Tại điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn, công việc của thầy không chỉ là tổ chức các hoạt động giáo dục mà còn kiên nhẫn dỗ dành, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp trẻ hình thành những kỹ năng đầu đời. Vượt lên những vất vả thường nhật, thầy Long vẫn bền bỉ gắn bó với học trò. Đặc biệt, thầy đã viết đơn tình nguyện ở lại điểm trường đến khi về hưu - một lựa chọn thể hiện tình yêu nghề và trách nhiệm với những mầm non nơi vùng khó.

Chia sẻ tại chương trình, thầy giáo Nông Văn Long cho biết: Có những thời điểm công việc và cuộc sống riêng đặt ra không ít áp lực, nhưng nhìn thấy học trò đến lớp, từng ngày tiến bộ, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề. Được ngành giáo dục ghi nhận, biểu dương tại chương trình là niềm vui và sự động viên lớn, tiếp thêm niềm tin để tôi cùng các đồng nghiệp ở vùng khó khăn tiếp tục nỗ lực, tận tâm với học trò.

Câu chuyện của thầy Nông Văn Long tiêu biểu cho những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo đang công tác tại địa bàn khó khăn. Đằng sau mỗi lớp học được duy trì, mỗi học sinh được đến trường là sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu thương của người thầy, người cô vùng cao.

Tại chương trình, thông qua kết nối trực tuyến với các điểm trường, chương trình còn phản ánh chân thực điều kiện dạy và học tại cơ sở, những khó khăn trong tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc học sinh bán trú, nội trú và nỗ lực duy trì sĩ số. Những chia sẻ từ thực tiễn góp phần khắc họa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, đồng thời, cho thấy yêu cầu tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 99,34%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,76%, trong đó, có 18 đơn vị đạt 100%. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục có dấu ấn với 4 giải quốc tế và 125 giải, huy chương cấp quốc gia; riêng Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, học sinh toàn tỉnh giành 24 giải, tăng 8 giải so với năm học trước và là kết quả cao nhất từ trước đến nay. Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 293 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, với hơn 137 nghìn trẻ em, học sinh. Đặc biệt, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đi vào hoạt động, mở thêm cơ hội học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị ngành giáo dục, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng kết quả thực chất; tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo; bảo đảm điều kiện và cơ hội học tập cho học sinh ở mọi vùng miền; quan tâm tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, trường lớp, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đổi mới quản trị giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị nhà trường, giảm những công việc hình thức, không cần thiết, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA ngành giáo dục và đào tạo Cao Bằng.

Chương trình ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, nền tảng được định hướng hỗ trợ truyền tải thông tin, trao đổi chuyên môn, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Đến nay, 295/295 đơn vị giáo dục đã có Tammi OA; hơn 5.300 nhóm cộng đồng được hình thành với trên 66 nghìn người tham gia. Những con số bước đầu cho thấy nền tảng đang từng bước mở rộng phạm vi kết nối, tạo thêm kênh trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đàm Thị Trung Thu cho biết: Việc ra mắt Tammi OA là bước tiếp nối trong quá trình chuyển đổi số của ngành, hướng tới hỗ trợ trao đổi thông tin, phối hợp công việc và tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với các cơ sở giáo dục. Công nghệ cần thực sự phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục, hỗ trợ thầy cô trong công việc để có thêm thời gian và điều kiện tập trung cho nhiệm vụ dạy học, giáo dục học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ chúc mừng các nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

Những kết quả đạt được của ngành giáo dục tỉnh có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những nỗ lực đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục, đổi mới sáng tạo được biểu dương, khen thưởng. Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, góp phần khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong toàn ngành.

Chương trình “Người gieo chữ” và ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA không chỉ là hoạt động tri ân đội ngũ nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh trong giai đoạn mới. Từ việc chăm lo điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đến ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, mỗi bước chuyển đều hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường giáo dục ngày càng hiệu quả, nhân văn, mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh trên quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng.