Một góc bản Làng Sáng, xã Tà Xùa, nơi có lớp cắm bản của Trường Mầm non Hoa Đào.

Ở Sơn La, có những ngôi trường giữa phố phường đông vui, cũng có những điểm trường xa xôi, muốn đến phải vượt qua bao con dốc, băng qua những cánh rừng, dòng suối. Nơi ấy, mùa đông thường đến sớm, sương mù giăng kín lối, cái lạnh len qua từng vách lớp. Vậy mà, mỗi sớm mai, thầy cô vẫn lên đường, mang theo giáo án, sách vở và tình yêu thương dành cho học trò.

Chúng tôi vẫn nhớ câu chuyện về cô giáo Tòng Thị Hà ở điểm trường Hua Lạnh, Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã vùng cao Sốp Cộp, được ghi lại cách đây nhiều năm. Để đến lớp, cô phải vượt 25 km đường rừng, qua 6 con suối và những con dốc dựng đứng. Có hôm, cô rời nhà từ 5 giờ sáng; có đêm phải ở lại bản giữa núi rừng heo hút, lặng lẽ ôm nỗi nhớ nhà. Nhưng tiếng cười trẻ thơ, niềm vui khi học trò biết thêm điều mới lại tiếp thêm động lực để cô vượt qua nhọc nhằn. Ngày 20/11, món quà dành tặng cô đôi khi chỉ là quả bí đỏ, mớ rau xanh hay chiếc bánh dày. Những món quà mộc mạc mà ấm áp nghĩa tình của đồng bào vùng cao.

Phía sau mỗi bài giảng là những đêm miệt mài bên trang giáo án; phía sau từng nét chữ của học trò là tháng ngày kiên nhẫn, tận tụy của thầy cô. Với giáo viên vùng cao, hành trình gieo chữ còn là những lần đến từng nhà vận động trẻ ra lớp, chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, dạy các em tiếng phổ thông và kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Thương học trò chân trần, áo mỏng giữa mùa đông giá rét, thầy cô lại chắt chiu đồng lương mua thêm chiếc áo ấm, đôi dép, quyển vở. Giữa núi rừng, họ vừa là người truyền dạy kiến thức, vừa như những người cha, người mẹ thứ hai, nâng bước những ước mơ nhỏ bé.

Giờ học của cô trò Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã Sốp Cộp.

Ở bản Làng Sáng, giữa vùng rừng đặc dụng Tà Xùa, hành trình ấy cũng thấm đẫm nhọc nhằn. Con đường hơn 20 km từ trung tâm xã Tà Xùa trước đây dẫn vào bản quanh co giữa núi cao, có những đoạn sạt lở sau mưa. Những giáo viên như cô Lò Thị Tiện, Thào Thị Lý đã dành nhiều năm kiên trì vận động học sinh đến lớp. Niềm vui lớn nhất của các cô là không còn học sinh bỏ học, cha mẹ quan tâm hơn đến việc học hành của con. Các cô giáo mầm non còn học tiếng của trẻ để hiểu các em, rồi từng ngày dạy các em nói tiếng Việt. Những việc tưởng chừng giản dị ấy là kết quả của cả một hành trình bền bỉ, đòi hỏi tình thương và lòng nhẫn nại.

Giữa núi rừng, ánh sáng tri thức đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một đứa trẻ lần đầu viết tròn tên mình; tiếng đọc bài còn ngọng nghịu nhưng đầy háo hức; người mẹ sau nhiều lần được thầy cô vận động đã đưa con đến lớp; người cha vui mừng khi thấy con biết đọc một tờ giấy, viết một lá thư. Mỗi đổi thay ấy đều có bóng dáng người thầy, người cô, những người âm thầm vun đắp tương lai từ những điều bình dị nhất. Thời gian trôi, những mái trường vùng cao hôm nay đang từng bước đổi thay. Nhiều phòng học kiên cố được xây dựng, đường đến trường dần thuận lợi hơn, công nghệ mới được đưa vào giảng dạy. Nhưng dù là bảng đen hay màn hình thông minh, lớp học giữa phố hay trên đỉnh núi mờ sương, điều làm nên vẻ đẹp của nghề giáo vẫn là tình yêu thương và trách nhiệm với học trò.

Giờ học của cô trò điểm trường mầm non Làng Sáng.

Tháng 11 cũng là mùa ký ức trở về. Trong mỗi chúng ta có lẽ đều lưu giữ hình bóng một người thầy, người cô của những năm tháng học trò. Đó là bàn tay cô giáo nắn từng nét chữ đầu tiên, lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy khi ta mắc lỗi, hay ánh mắt động viên trong một lần thất bại. Ngày ấy, có những điều ta chưa hiểu hết. Để rồi khi trưởng thành, đi qua những vui buồn, được mất của cuộc đời, mới nhận ra phía sau lời dạy năm xưa là cả một tấm lòng.

Những bó hoa rồi sẽ phai màu, lời chúc mừng cũng lắng lại theo tháng 11, nhưng hạt giống tri thức thầy cô gieo xuống vẫn tiếp tục nảy mầm qua bao thế hệ. Từ những bản làng còn nhiều khó khăn, nhiều học trò đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, trở về góp sức xây dựng quê hương. Có em tiếp bước thầy cô, mang con chữ đến những miền xa hơn, nối dài hành trình gieo chữ. Trên những bản làng vùng cao Sơn La, vẫn có những người giáo viên lặng lẽ vượt dốc cao, sương lạnh, bền bỉ giữ lớp, giữ trường. Phần thưởng lớn nhất của họ không phải những bó hoa hay lời chúc trong ngày 20/11, mà là sự trưởng thành của học trò, là những ước mơ từng được nâng đỡ nay đã có thể bay xa.

Tháng 11 về, xin gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã tận tụy gieo chữ, nâng bước bao thế hệ học trò. Ngoài kia, gió mùa lại về trên những triền núi. Trong lớp học nhỏ nơi bản xa, tiếng trẻ đọc bài vẫn trong veo giữa sương sớm. Và ở đó, những người gieo chữ vẫn ngày ngày bền bỉ với nghề, giữ sáng ngọn lửa tri thức, vun đắp niềm tin vào tương lai trên vùng cao Sơn La.