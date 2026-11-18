Tại gia đình, đồng chí Trần Hữu Phước ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống Nhà giáo Lâm Thị Sang; đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu của bà đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ mong muốn, dù đã nghỉ hưu, với kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực quản lý giáo dục, Nhà giáo Lâm Thị Sang tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Lâm Thị Sang nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Trần Hữu Phước ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu của Nhà giáo Lâm Thị Sang đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Phước trao tặng hoa và quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chúc Nhà giáo Lâm Thị Sang đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vui tươi, hạnh phúc.

Nhà giáo Lâm Thị Sang cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong thời gian tới./.