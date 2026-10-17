Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Êkip bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện ca hiến tạng đầu tiên tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Phạm Thị Anh Thư khi tuổi đời còn rất trẻ; đồng thời xúc động, trân trọng trước quyết định đầy nhân văn của gia đình khi đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, từ mất mát không gì bù đắp được của gia đình, những bệnh nhân đang chờ ghép có thêm cơ hội hồi sinh, nhiều gia đình có thêm hy vọng và hạnh phúc. Dù cô giáo Thư đã ra đi, sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn tiếp tục được nối dài trong những cuộc đời khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình; đồng thời mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống và tìm thấy phần nào sự an ủi khi biết rằng sự sống của cô giáo Thư vẫn đang được tiếp nối. Tỉnh Gia Lai trân trọng và ghi nhớ nghĩa cử đầy ý nghĩa này, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng cứu người trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai. Người hiến là chị Phạm Thị Anh Thư.

Ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục. Sau khi thực hiện quy trình chuyên môn xác định chết não theo quy định, gia đình chị đã quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận.

Quá trình hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, phẫu thuật lấy, bảo quản và điều phối được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp giữa cơ sở y tế địa phương với mạng lưới điều phối, lấy và ghép tạng quốc gia. Việc tổ chức quy trình hiến tạng ngay tại Gia Lai góp phần mở ra triển vọng phát triển mạng lưới hiến mô, tạng ở Tây Nguyên, tận dụng nguồn tạng hiến quý giá và tăng cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Từ nỗi đau mất người thân, quyết định của gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư đã thắp lên hy vọng cho những cuộc đời khác. Nghĩa cử ấy tiếp tục lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi", khẳng định giá trị của lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến tặng mô, tạng cứu người.