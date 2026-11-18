Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Sáu, sinh năm 1953, được phong tặng danh hiệu năm 1998, từng giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Bùi Tấn Bảy thăm hỏi sức khoẻ Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Sáu. Ảnh THANH LIÊM

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Sáu. Ảnh THANH LIÊM

Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Chiêu, sinh năm 1958, được phong tặng danh hiệu năm 2010, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu. Sau khi nghỉ hưu, thầy Trần Văn Chiêu tiếp tục có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục và hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Đồng chí Bùi Tấn Bảy thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Chiêu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các nhà giáo; bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, tâm huyết của các thầy cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhất là những người từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Bùi Tấn Bảy gửi lời chúc các thầy cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc; đồng thời mong muốn các nhà giáo tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Bùi Tấn Bảy cùng đoàn công tác tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với gia đình Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Chiêu.