'Tri ân chiến sĩ Trường Sơn' năm 2026 được ủng hộ hơn 800 triệu đồng

Trong đó, số tiền mặt ủng hộ trực tiếp hơn 100 triệu đồng. Số tiền ủng hộ thông qua tài khoản thiện nguyện của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam qua số tài khoản 1959, tại ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt hơn 700 triệu đồng.

Chiến dịch ‘Tri ân chiến sĩ Trường Sơn’ năm 2026 vận động tri ân những cựu chiến sĩ, giia đình liệt sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn ra từ ngày 10/9/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”, đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng để chăm lo cho các cựu chiến sĩ, người có công và gia đình liệt sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí vận động sẽ được Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam sử dụng bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và công khai.

Số tiền ủng hộ qua tài khoản 1959 ngân hàng MB.

Thiếu trướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết: Chiến dịch năm nay được xây dựng trên nền tảng hoạt động tri ân duy trì nhiều năm qua để vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, trong suốt 16 năm khốc liệt mở đường chi viện cho tiền tuyến, hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã hy sinh.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện mới chỉ quy tập được 10.269 phần mộ và còn hơn 10.000 liệt sĩ Trường Sơn chưa tìm thấy hài cốt.

Ngay sau ngày ký Hiệp định Paris năm 1973, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã lập các đội quy tập rà soát rất kỹ khắp các chiến trường, nhất là trên đất bạn Lào, quy tập được phần lớn các phần mộ đưa về an táng. Sau chiến tranh đến nay, số lượng cất bốc thêm được rất ít.

“Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Hội đã quán triệt từ cơ quan Trung ương xuống các hội địa phương tại các tỉnh, thành phố và các ban liên lạc truyền thống; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12 - đơn vị kế tục truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn và là nơi đang trực tiếp quản lý hồ sơ liệt sĩ để khi có thân nhân đến tìm kiếm đều tận tâm tra cứu, đối chiếu trích lục” Thiếu tướng Hoàng Kiền cho biết.