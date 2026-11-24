Toàn cảnh buổi lễ tri ân các giáo viên dạy tiếng Việt tại Bratislava. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Tham dự buổi lễ có phu nhân Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn người Việt, cùng phụ huynh và học sinh lớp tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang ghi nhận tâm huyết của các giáo viên và sự chung sức của các hội đoàn trong việc duy trì lớp học. Đại sứ nhấn mạnh, đối với các em sinh ra và lớn lên trong môi trường đa văn hóa, tiếng Việt là cầu nối với gia đình và quê hương, giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, đồng thời tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của cả hai nền văn hóa Việt Nam và Slovakia.

Đề cập chương trình Trại hè Việt Nam và các khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, Đại sứ cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động phù hợp.

Đại sứ Phạm Trường Giang phát biểu tại buổi lễ tri ân các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Đại diện các hội đoàn người Việt tại Slovakia cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các giáo viên, đồng thời mong muốn công việc này tiếp tục được duy trì và trao truyền cho các thế hệ sau.

Ông Nguyễn Kim Đăng, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Slovakia, nhắc lại những dịp Trung thu hằng năm, khi các giáo viên vừa đảm nhiệm việc giảng dạy, vừa tích cực tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Trong khi đó, ông Võ Phương, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Slovakia, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại Bratislava, cảm ơn những đóng góp bền bỉ của các cô giáo, cho rằng đây là một trong những hoạt động góp phần xây dựng hình ảnh và nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại sở tại.

Bà Nguyễn Minh Keng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia, nhớ lại những ngày đầu vận động, liên hệ với các trường học ở Bratislava nhằm tìm kiếm thêm cơ hội học tập cho trẻ em người Việt. Bà bày tỏ vui mừng khi các thế hệ giáo viên tiếp tục nối nhau đứng lớp, đồng thời mong muốn kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy qua nhiều năm sẽ tiếp tục truyền lại cho những người kế nhiệm.

Bà cũng mong các em học tốt cả tiếng Việt và tiếng Slovakia, để có thể trò chuyện với ông bà, người thân bằng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn tình cảm với quê hương và tự tin hòa nhập với môi trường sống ở bất cứ đâu.

Đại sứ Phạm Trường Giang trao giấy khen cho các giáo viên có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy tiếng Việt tại Slovakia. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Lớp tiếng Việt tại Bratislava đã được duy trì đều đặn trong hơn một thập kỷ, với sự chung tay của Hội Người Việt Nam tại Slovakia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia, các hội đoàn người Việt và Đại sứ quán. Qua từng năm, các thế hệ giáo viên lần lượt tiếp nối công việc giảng dạy, góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho trẻ em trong cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm, các giáo viên vui mừng khi chứng kiến sự tiến bộ của học trò, từ những em mới làm quen với từng con chữ đến khi có thể trò chuyện, nhắn tin bằng tiếng Việt với gia đình và bạn bè.

Đại diện phụ huynh học sinh tặng hoa tri ân các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Bên cạnh việc học chữ, các em còn được tiếp cận văn hóa Việt Nam thông qua nhiều hoạt động như kể chuyện cổ tích, vẽ tranh, múa hát, gói bánh chưng và đón Tết Trung thu. Những trải nghiệm này giúp các em mở rộng vốn từ, đồng thời hiểu thêm về phong tục, tập quán của quê hương.

Các giáo viên bày tỏ sự cảm ơn đối với phụ huynh, các hội đoàn người Việt tại Slovakia và Đại sứ quán đã luôn đồng hành, hỗ trợ duy trì lớp học. Đồng thời, các cô mong muốn thông qua từng buổi học, các em ngày càng yêu tiếng Việt, hiểu hơn về văn hóa và thêm gắn bó với quê hương.

(ĐSQ Việt Nam tại Slovakia)