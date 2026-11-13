Tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, vun đắp nghĩa tình quân dân nơi biên giới

Trung tướng Vũ Trung Kiên dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sĩ khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đoàn đến thăm, làm việc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Lễ khánh thành công trình tu sửa, nâng cấp Nhà bia khu vực Huổi Luông. Ảnh: Thanh Xuân

Thành kính tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, chăm lo đời sống nhân dân

Trong chương trình công tác, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành công trình tu sửa, nâng cấp Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sĩ khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính và sự tri ân đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân và chủ quyền thiêng liêng của biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác tham quan bức phù điêu tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông sau khi được tu sửa, nâng cấp. Ảnh: Thanh Xuân

Công trình được khởi công ngày 7/1/2026, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền xã Phong Thổ và Đồn Biên phòng Huổi Luông, cùng sự chung sức, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Sau quá trình triển khai, các hạng mục được tu sửa, nâng cấp đồng bộ, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan khu vực biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tu sửa, nâng cấp Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sĩ khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ. Ảnh: Thanh Xuân

Nổi bật là việc xây dựng mới hệ thống cổng, cầu thang, mở rộng sân hành lễ; xây dựng bức phù điêu phía sau Nhà bia; cải tạo cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ. Các hạng mục thờ tự được thay mới bằng đá xanh, trên bia trang trọng khắc ghi đầy đủ thông tin của 16 Anh hùng, liệt sĩ. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 1,66 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thỉnh chuông tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Việc hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đồng thời góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, tạo thêm địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tiếp nối hoạt động khánh thành công trình tại Huổi Luông, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sĩ Ma Ly Pho, xã Phong Thổ và Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sĩ tại xã Dào San.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia Ma Ly Pho, xã Phong Thổ. Ảnh: Thanh Xuân

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động tri ân tiếp tục nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các thành viên đoàn công tác và đại biểu địa phương thành kính tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại xã Dào San. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng với các hoạt động tưởng niệm, đoàn công tác đã trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, góp phần động viên nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên cương.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đại diện lãnh đạo địa phương trao quà tặng các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dào San, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Động viên cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Tiếp tục chương trình công tác, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Đứng chân trên địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác qua biên giới.

Tại đơn vị, đoàn công tác quan tâm tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát cửa khẩu. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt và sổ ghi chép học tập của chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên ân cần thăm hỏi, động viên chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng trong chuyến công tác tại đơn vị. Ảnh: Thanh Xuân

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm hoạt động cửa khẩu thông suốt, đúng pháp luật.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng. Ảnh: Thanh Xuân

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và tích cực bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách và người có công trong chương trình công tác tại khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên ân cần thăm hỏi, trò chuyện với các cựu chiến binh, người có công tại chương trình trao quà ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng hành cùng nhân dân phát triển sinh kế, xây dựng biên giới vững mạnh

Trong chuyến công tác, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn đã dành thời gian thăm, tìm hiểu các mô hình Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế. Từ những vườn rau sạch, khu nuôi cá hồi, cá tầm đến mô hình trồng sâm Lai Châu, mỗi cách làm đều cho thấy sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, gắn phát triển sản xuất với nâng cao đời sống nhân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng và bao tiêu sản phẩm sâm Lai Châu cho đại diện hộ dân tham gia mô hình tại xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Thanh Xuân

Tại khu vực Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, đoàn công tác tham quan mô hình tăng gia sản xuất, nuôi cá hồi, cá tầm. Việc tận dụng lợi thế khí hậu, nguồn nước và điều kiện tự nhiên để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp không chỉ góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm hậu cần tại chỗ cho đơn vị, mà còn gợi mở hướng sản xuất có giá trị kinh tế đối với nhân dân khu vực biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác trao quà, động viên các hộ đồng bào dân tộc Mông tham gia mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng với đó, mô hình trồng rau sạch tại các đơn vị được duy trì, phát triển theo điều kiện thực tế, góp phần chủ động nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Thông qua hoạt động tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tích lũy kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật canh tác và hướng dẫn nhân dân lựa chọn những phương thức sản xuất phù hợp.

Đại diện người dân địa phương trao tặng cây sâm Lai Châu cho Trung tướng Vũ Trung Kiên khi đoàn công tác đến thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Thanh Xuân

Đáng chú ý, tại bản Ngải Thầu, xã Sì Lở Lầu, đoàn công tác tìm hiểu mô hình “Bộ đội Biên phòng giúp nhân dân trồng sâm Lai Châu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Mô hình có sự tham gia của 54 hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông, với 267 nhân khẩu, hướng tới khai thác tiềm năng cây dược liệu có giá trị kinh tế, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên tìm hiểu các sản phẩm rau, củ sạch được trồng tại mô hình tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trong quá trình tham quan, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất và những khó khăn của các hộ dân tham gia mô hình. Đồng chí động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm chỉ lao động, chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác tham quan khu trồng rau sạch, tìm hiểu hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tại đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng quan tâm đến hiệu quả và khả năng phát triển lâu dài của các mô hình, nhất là việc hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn lực và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, đặt ra yêu cầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục bám sát địa bàn, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn những mô hình phù hợp, có khả năng nhân rộng, giúp đồng bào phát triển kinh tế bền vững.

Đối với mô hình trồng sâm Lai Châu, việc kết nối hợp tác sản xuất, kinh doanh và bao tiêu sản phẩm là hướng đi cần thiết nhằm tạo điều kiện để các hộ dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. Sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ban đầu, mà còn hướng tới giúp người dân nắm vững kỹ thuật, từng bước chủ động trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi cá hồi, cá tầm tại Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Từ thực tiễn các mô hình có thể thấy, phương thức giúp dân của Bộ đội Biên phòng đang ngày càng chú trọng tính thiết thực, hiệu quả và bền vững. Thay vì chỉ hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt, các đơn vị chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng nhân dân phát triển sinh kế, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tạo động lực để đồng bào vươn lên ngay trên chính quê hương mình.

Các hoạt động của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Lai Châu tiếp tục khẳng định sự gắn bó chặt chẽ giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với chăm lo đời sống nhân dân. Từ những công trình tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, những phần quà nghĩa tình đến các mô hình kinh tế đang được vun đắp nơi biên cương, tất cả đều góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.