Tháng 10 vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Quảng Ninh đã huy động lực lượng ra quân hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ ông Nguyễn Thông, là gia đình chính sách ở thôn Hà Thiệp. Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã tích cực hỗ trợ tháo dỡ ngói, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực nhà ở, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sửa chữa căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng của ông Thông. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với gia đình người có công, đặc biệt là những hoàn cảnh tuổi cao, sức yếu, còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Qua đó, thể hiện ý nghĩa nhân văn, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khơi dậy, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia của tuổi trẻ Quảng Ninh trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương.

Nhiều gia đình chính sách được xã Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà ở để ổn định cuộc sống - Ảnh: M.T

Bên cạnh những phần việc cụ thể của tuổi trẻ, sự chăm lo dành cho các gia đình chính sách ở Quảng Ninh còn được nối dài bằng sự chung tay của Ủy ban MTTQVN xã. Vừa qua, Mặt trận thôn Vĩnh Tuy cũng đã huy động hội viên tham gia hỗ trợ ngày công, giúp gia đình ông Hà Văn Lộc sửa chữa lại ngôi nhà đã xuống cấp. Sự tham gia của các hội viên không chỉ giúp gia đình ông Lộc giảm bớt khó khăn trong quá trình sửa chữa nhà ở mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Ninh cho biết: Phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chúng tôi cũng đã đến thăm, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, Ủy ban MTTQVN xã Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động các tổ chức thành viên và Nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

"Thông qua các hoạt động hỗ trợ, Ủy ban MTTQVN xã Quảng Ninh đang từng bước đưa công tác chăm lo gia đình chính sách trở thành việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của mỗi tổ chức và cộng đồng dân cư. Qua đó, không chỉ kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn mà còn củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương", bà Nguyễn Thị Như Ngọc chia sẻ.

Từ những hoạt động thiết thực của các tổ chức, đoàn thể có thể thấy, công tác chăm lo cho gia đình chính sách không chỉ là hoạt động mang tính phong trào mà đã trở thành một nội dung được quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ định hướng của cấp ủy đến những việc làm cụ thể đã góp phần đưa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào thực chất, gắn với nhu cầu và hoàn cảnh của từng gia đình.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Thụ khẳng định, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng ủy xã luôn xác định việc thực hiện tốt chính sách đối với người có công là nhiệm vụ thường xuyên, cần được quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức mặt trận, các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, từ thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở đến huy động giúp đỡ ngày công.

"Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chủ động hơn nữa trong công tác chăm lo người có công, bảo đảm việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, động viên mà phải hướng đến những giá trị thiết thực, lâu dài, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn", ông Nguyễn Ngọc Thụ cho biết.