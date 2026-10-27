Tri ân bằng hành động thiết thực

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng và đoàn công tác bàn giao mẫu phẩm xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Chung

Giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình gian nan, vất vả nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu sắc. Nhiều HCLS đã được tìm, đưa về. Cùng với đó, việc lấy mẫu sinh phẩm gửi cơ quan chức năng xét nghiệm ADN góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ, đáp ứng phần nào mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Những kết quả từ sự quyết tâm

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin thành phố Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đồng thời là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ban Chỉ đạo thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa rà soát, thu thập thông tin với các đợt tìm kiếm, cất bốc quy mô lớn tại những địa bàn trọng điểm và một số vị trí ở Vương quốc Campuchia.

Theo báo cáo sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Đồng Nai đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Trung ương và Quân khu 7 giao. Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10-2026, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tìm, quy tập được 154 HCLS ở trong và ngoài nước; Đội K76, Bộ CHQS thành phố đã tìm được 73 bộ HCLS tại các địa phương: Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Lợi... Trong đó, nhiều nhất là khu vực Sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh.

Cùng với công tác tìm kiếm, thành phố tổ chức trang trọng các lễ truy điệu, an táng HCLS. Đặc biệt, ngày 25-7, thành phố được Quân khu 7 chọn làm điểm tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, với sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Trung ương, các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng và nhiều tỉnh, thành phố. Sự kiện tiếp tục lan tỏa tinh thần của Chiến dịch 500 ngày đêm...

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhìn nhận: Việc tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người đang sống mà còn là nghĩa cử cao đẹp nhằm tìm kiếm, quy tập và trả lại trọn vẹn danh tính cho các liệt sĩ.

Ðưa các liệt sĩ trở về với gia đình

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giàu ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm là lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm ADN để xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Đây được xem là “cuộc đua với thời gian” bởi tác động của thời tiết, thổ nhưỡng khắc nghiệt và thời gian khiến mẫu xương liệt sĩ phân hủy nhanh, gây nhiều khó khăn cho việc thu thập mẫu ADN.

Với cách làm bài bản, khoa học, thành phố đã thu thập thành công hàng ngàn mẫu sinh phẩm HCLS và thân nhân phục vụ việc xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Nhiệm vụ này hoàn thành ngày 15-8-2026, sớm hơn hơn 4 tháng so với kế hoạch Quân khu 7 giao, góp phần đáp ứng niềm mong đợi của thân nhân liệt sĩ.

Tiếp nối kết quả giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, thành phố tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần “hành động bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân” để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Những nỗ lực ấy sẽ góp phần đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đội K72 thành phố Đồng Nai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia chia sẻ: “Tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Dù địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi quyết tâm vượt qua, rà soát từng khu vực, sớm đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ”.

Cùng quyết tâm đó, Đội trưởng Đội K76, Trung tá Nguyễn Văn Long bộc bạch: “Dù khó khăn do địa hình thay đổi, thông tin ít nhưng với quyết tâm, Đội K76 luôn chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cựu chiến binh và nhân dân để thu thập manh mối, quyết không bỏ sót bất kỳ khu vực nào nhằm tìm và đưa liệt sĩ trở về”.