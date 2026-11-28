Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, chư tôn đức Tăng Ni và nhân dân đã thực hiện các nghi thức niệm Phật, chào cờ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hoa đăng trôi trên dòng Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tại Lễ tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và chư tôn đức Tăng Ni đã dâng hương tưởng niệm, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Nghi lễ thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cuộc đời mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn. Những ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông mang theo lòng tri ân, sự tưởng nhớ và lời cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển.

Chương trình thu hút đông đảo người dân, quý phật tử, chư tăng tham gia.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị; đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tri ân.