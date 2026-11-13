Tri ân 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế

Toàn cảnh Sơn Lăng, nơi an nghỉ của danh thần Thoại Ngọc Hầu cùng chánh thất Châu Thị Tế, thứ thất Trương Thị Miệt. Ảnh: THANH TIẾN

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế Ngô Thị Mỹ Ngọc, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những đóng góp của bà Châu Thị Tế là phu nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, người có vai trò quan trọng trong quá trình khai phá, xây dựng vùng đất Châu Đốc - Vĩnh Tế.

Việc tổ chức hoạt động tri ân góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với bà Châu Thị Tế và Di tích lăng Thoại Ngọc Hầu; đồng thời quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa của phường Vĩnh Tế. Đây cũng là hoạt động của địa phương nhằm phát huy giá trị di tích, kết nối các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, thu hút người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tế phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức lễ cúng tiên thường, lễ chánh tế theo nghi thức truyền thống tại lăng Thoại Ngọc Hầu. Lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu, diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 23/11 (nhằm ngày 15/10 âm lịch) là điểm nhấn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân có công khai sơn phá thạch ở vùng đất Vĩnh Tế - Núi Sam mấy trăm năm trước.

Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết các hoạt động nghi lễ tưởng nhớ ngày mất bà Châu Thị Tế năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm, góp phần giáo dục người dân và du khách về công lao của người phụ nữ kiên trung, đức hạnh, tài năng. Bà có công lớn trong việc hỗ trợ danh thần Thoại Ngọc Hầu đào kênh Vĩnh Tế. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược quan trọng ở vùng biên giới Tây Nam và vẫn giữ nguyên giá trị sau hơn 200 năm.

Theo ông Nguyễn Phúc Hoan, đây cũng là dịp để người dân, du khách hiểu rõ hơn về quá trình khai mở, gìn giữ vùng biên thùy đầy gian khó của cha ông. Để có được khu đô thị dưới chân núi Sam khang trang, sầm uất như hôm nay, các thế hệ đi trước đã trải qua nhiều gian khổ, hy sinh xương máu trong công cuộc khai sơn phá thạch, dưới sự dẫn dắt của danh thần Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế. "Thế hệ hôm nay phải kế thừa, trân quý công ơn và những đóng góp quan trọng của bà Châu Thị Tế cùng các bậc tiền nhân”, ông Nguyễn Phúc Hoan nói.

Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm, UBND phường Vĩnh Tế phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức các hoạt động phần hội phục vụ người dân từ ngày 17 đến ngày 23/11.

Các hoạt động gồm tái bản kỷ yếu nhân vật lịch sử Châu Thị Tế (1766 - 1826); tổ chức trò chơi dân gian, giải đua thuyền truyền thống trên kênh Vĩnh Tế và chương trình nghệ thuật “Sơn hà Vĩnh Tế - Rạng ngọc phương Nam” dự kiến diễn ra tối ngày 21/11. Chuỗi hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, đồng thời thu hút người dân, du khách đến Vĩnh Tế - Núi Sam trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế.

Theo UBND phường Vĩnh Tế, địa phương tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động tưởng niệm bà Châu Thị Tế thành sự kiện văn hóa thường niên. Bên cạnh nghi thức tưởng niệm, tri ân, các hoạt động từng bước được mở rộng với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử và trải nghiệm di sản, hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng đất Vĩnh Tế. Định hướng này phù hợp với mục tiêu xây dựng phường Vĩnh Tế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Chúng tôi mong muốn di sản không chỉ được gìn giữ trong các di tích mà còn hiện diện trong đời sống cộng đồng, trở thành niềm tự hào của người dân và nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động từng bước xây dựng phường Vĩnh Tế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc, nơi tên tuổi các bậc tiền nhân gắn liền với vùng đất, dòng kênh huyền thoại và những câu chuyện nhân văn được trao truyền qua nhiều thế hệ”, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc nói.