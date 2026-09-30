Treo khăn trong nhà tắm tưởng tiện nhưng nhiều gia đình đang mắc lỗi này

Sau khi lau mặt hoặc lau người, việc treo khăn tắm lên móc trong nhà tắm giúp mọi thứ gọn gàng và tiện cho lần sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không phải bản thân việc treo khăn mà là khăn có được làm khô hoàn toàn hay không.

Một chiếc khăn liên tục ẩm trong môi trường thiếu thông thoáng sẽ khó khô, từ đó tạo điều kiện để vi sinh vật phát triển và khiến khăn xuất hiện mùi khó chịu.

Nhà tắm kín, ẩm không phải nơi lý tưởng để treo khăn

Sau khi sử dụng, khăn giữ lại một lượng nước nhất định. Nếu được treo ở nơi khô thoáng, độ ẩm trong khăn sẽ giảm dần. Ngược lại, trong phòng tắm kín, đặc biệt sau khi tắm nước nóng, không khí có độ ẩm cao khiến khăn lâu khô hơn.

Tình trạng này càng dễ xảy ra nếu khăn bị vo lại hoặc gấp đôi trên một chiếc móc nhỏ. Bề mặt bên ngoài có thể khô trước nhưng những phần bên trong vẫn còn ẩm.

Vì vậy, nếu nhà tắm có quạt thông gió, nên sử dụng quạt sau khi tắm để giảm hơi ẩm. Với những không gian quá kín, có thể treo khăn tạm thời rồi chuyển ra khu vực khô thoáng để khăn khô hoàn toàn.

Khăn mặt càng không nên để ẩm quá lâu

Khăn mặt tiếp xúc trực tiếp với da và thường được dùng ở vùng quanh mắt, mũi, miệng. Sau mỗi lần sử dụng, khăn có thể giữ lại nước cùng dầu, mồ hôi và tế bào da.

Nếu tiếp tục được bảo quản trong tình trạng ẩm, khăn có thể nhanh xuất hiện mùi và trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, không nên đánh giá độ sạch của khăn chỉ dựa vào việc khăn có mùi hay chưa.

Sau khi dùng, nên giũ và trải khăn rộng để tăng diện tích tiếp xúc với không khí. Nếu có điều kiện, nên phơi khăn ở nơi khô thoáng thay vì để nguyên một cục trên móc trong nhà tắm.

Khăn mặt cũng nên được giặt thường xuyên, nhất là khi sử dụng hằng ngày hoặc dễ bị ẩm giữa các lần dùng.

Khăn tắm cũng cần được làm khô hoàn toàn

Khăn tắm thường có kích thước lớn và dày hơn khăn mặt nên giữ lại nhiều nước hơn. Nếu chỉ gập khăn trên một móc nhỏ, phần tiếp xúc giữa hai lớp vải sẽ khô chậm.

Sau khi sử dụng, nên trải khăn càng rộng càng tốt. Nếu không gian cho phép, có thể dùng thanh treo thay vì móc đơn để phần lớn bề mặt khăn được tiếp xúc với không khí.

Trong những ngày thời tiết ẩm hoặc nhà tắm thiếu thông gió, việc đưa khăn ra khu vực khô thoáng để làm khô hoàn toàn càng cần thiết.

Đừng treo khăn quá gần bồn cầu

Vị trí treo cũng quan trọng không kém cách làm khô. Nếu khăn được đặt ngay cạnh bồn cầu, chúng có thể tiếp xúc với các giọt nước hoặc chất bẩn phát tán trong quá trình sử dụng và vệ sinh khu vực này.

Do đó, nên bố trí khăn ở vị trí sạch, khô và cách xa bồn cầu. Với nhà tắm nhỏ, nên tận dụng khu vực có thông gió tốt nhưng tránh nơi thường xuyên bị nước bắn.

Nếu gia đình sử dụng khăn treo trong nhà tắm, nên có móc hoặc thanh treo riêng cho từng người thay vì để nhiều khăn chồng lên nhau. Cách này giúp khăn dễ khô và hạn chế tiếp xúc giữa các khăn.

Khi nào nên thay khăn mới?

Không nên chờ đến khi khăn có mùi mới giặt. Tần suất giặt phụ thuộc vào mức độ sử dụng, độ ẩm của khăn và điều kiện bảo quản, nhưng khăn mặt dùng hằng ngày thường cần được giặt thường xuyên hơn khăn ít sử dụng.

Sau khi giặt, khăn nên được làm khô hoàn toàn trước khi cất hoặc dùng lại. Nếu khăn xuất hiện mùi dai dẳng, cảm giác nhớt, đổi màu hoặc dù giặt vẫn khó hết mùi, đây là lúc nên cân nhắc thay mới.

Treo khăn trong nhà tắm không phải lúc nào cũng là vấn đề. Nếu phòng tắm thông thoáng và khăn được trải rộng, làm khô nhanh thì có thể treo tạm thời. Ngược lại, với nhà tắm kín và thường xuyên ẩm, nên đưa khăn ra nơi khô thoáng để làm khô hoàn toàn. Quan trọng nhất vẫn là giữ khăn sạch, khô và thay mới khi đã xuống cấp.